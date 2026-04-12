Iván Ferreiro apadrina este domingo en A Coruña una limpieza en la playa del Orzán

El cantante gallego Iván Ferreiro protagonizó esta mañana una recogida de basura en la playa del Orzán de A Coruña. El vigués se unió a la iniciativa organizada por la plataforma WE Sustainability, impulsada por la marca coruñesa de moda sostenible Vazva, que este domingo llevó a cabo su limpieza de playas número 460. En total se recogieron 32 kilos de residuos.

Decenas de coruñeses y seguidores del cantante se animaron a participar en la recogida de residuos, que arrancó a las 11:00 horas en la tienda de la marca, situada frente a la playa, con una charla sobre la importancia de cuidar los océanos y de ser conscientes de la cantidad de basura mal reciclada que termina en el mar. Aunque la actividad estuvo marcada por momentos de lluvia fuerte.

Dar visibilidad al cuidado de las playas

"Iván colabora con Vazva desde hace ya tres años. Para nosotros es un orgullo tenerlo como embajador, tanto a nivel textil como en la limpieza de playas, como en la que hemos hecho hace poco en Playa América y hoy aquí en A Coruña, en el Orzán. Al final, la difusión que tiene él y la concienciación como gallego en defensa de la costa da un poco más de visibilidad a la importancia de cuidar nuestras playas", señaló Óscar Valés, fundador de la firma coruñesa Vazva.

"Trato de echar una mano con esto. Realmente todo lo de las playas es un proyecto de Óscar, que para mí es muy chulo. Yo trato de poner un poco la cara para visibilizarlo y que venga gente. Ayudo a Óscar a que le escuchen y a que le hagan un poco de caso. Yo realmente soy un colaborador que trata de ayudar", indicó Iván Ferreiro.

Finalmente, debido a la inestable situación meteorológica, marcada por la lluvia y el frío, junto a la alerta por oleaje, el cantante no bajó a la playa para no arriesgar su voz de cara a los conciertos de su gira, pero sí se quedó en la tienda apoyando a los voluntarios y sacándose fotos con ellos.

Concierto en el Coliseum el 9 de mayo

La acción conmemora además los 20 años de la canción Turnedo, uno de los temas más emblemáticos de Iván Ferreiro.

El músico actuará el próximo 9 de mayo en el Coliseum de A Coruña como parte de su gira para conmemorar sus 35 años de trayectoria artística. Bajo el título Hoy x Ayer, este recorrido promete pasar desde sus inicios con Los Piratas hasta su consolidada carrera en solitario.