El frío vuelve a sorprender este sábado en A Coruña: "Tuve que sacar otra vez la chaqueta gorda" Quincemil

Las primeras horas de este sábado, 11 de abril, dejan una estampa muy distinta en A Coruña a la de las últimas semanas con ambiente casi veraniego. El notable descenso térmico ha hecho que muchos vuelvan a sacar los abrigos, los jerséis y los paraguas. La ciudad experimenta desde ayer un cambio de tiempo con la entrada de un nuevo frente frío atlántico.

Atrás quedan las jornadas en las que el sol y las máximas cercanas a los 22 grados llevaron incluso a muchos coruñeses a lanzarse a los arenales de la ciudad. Para este sábado MeteoGalicia prevé que las temperaturas máximas no superen los 12 grados, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 8.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que el frente frío atlántico penetre por Galicia y se desplace de oeste a este. Traerá lluvias y un descenso térmico acusado, poniendo fin al ambiente suave de los últimos días. Las precipitaciones volvieron a A Coruña a primera hora de esta mañana, aunque se espera que no vuelva a llover hasta la noche, reservando la mayor parte para el domingo.

"Hace más fresco que el jueves, aunque ayer ya se notaba algo el cambio", señala un transeúnte a Quincemil este sábado por la mañana. "La verdad es que no hace calor, pero tampoco el frío del invierno", añade.

Una sensación térmica que comparte otra joven: "A primera hora de la mañana tuve que sacar la chaqueta gorda porque hace frío. No hace mucho, pero sí que se nota que no hace el mismo calor que estos días".

Domingo de inestabilidad y temperaturas más bajas

El domingo la inestabilidad continuará, especialmente en la primera mitad del día, con cielos nubosos y lluvias débiles. Con el paso de las horas, la nubosidad tenderá a disminuir.

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del sábado, con máximas de 13 grados y mínimas de 7, consolidando un ambiente más propio del invierno que de la primavera.

Inicios de semana

De cara a la próxima semana, el cielo se mantendrá nublado con chubascos durante prácticamente todo el lunes, hasta la noche en la que previsiblemente pasará a ser llovizna débil. Las temperaturas se situarán entre los 10 y 15 grados.

Para el martes se espera que la situación se mantenga con la lluvia como protagonista con un 90% de probabilidad.