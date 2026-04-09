Avanza la instalación de la pasarela definitiva entre estaciones en Alfonso Molina

Esta madrugada han finalizado los trabajos de instalación de la estructura base de la pasarela definitiva entre las estaciones de tren y de autobús de A Coruña, sobre la avenida de Alfonso Molina. El grueso de la estructura, que fue reparada en las últimas semanas, ya se encuentra colocada a la espera de finalizar los trabajos.

La intervención se ha llevado a cabo durante estos dos últimos días en horario nocturno, de 23:00 a 06:00 horas, con el objetivo de afectar lo menos posible al tráfico. Durante esta madrugada del miércoles al jueves se culminaron los trabajos sobre la carretera y, por lo que no será necesario llevar a cabo más cortes de tráfico.

Desde ayer y esta mañana, ya se puede observar el pilar central, parte de la estructura de la pasarela instalada, a falta de conectarla por ambos lados con la acera, y los pilares que sostendrán la bajada por el lado de Cuatro Caminos.

La antigua pasarela entre estaciones fue desmontada para someterla a un proceso de renovación integral desde el mes de febrero y que culminará estos días. Los operarios terminarán de instalar la estructura restante para que, previsiblemente, pueda abrir cuanto antes al público. También retirarán el paso provisional situado en paralelo, que daba servicio durante el proceso de mejora del paso original.