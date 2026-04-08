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Cuenta atrás en A Coruña para la vuelta de la pasarela definitiva entre estaciones en Alfonso Molina
Esta noche comenzaron los trabajos de instalación de la estructura renovada, que se extenderán hasta mañana a primera hora. La pasarela abrirá a los peatones en las próximas semanas.
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Falta menos para que A Coruña vuelva a conectar Os Mallos y Cuatro Caminos mediante la pasarela definitiva sobre la avenida de Alfonso Molina. Esta noche han comenzado los trabajos de instalación de la estructura, que fue reparada en las últimas semanas y cuya colocación se prolongará hasta el jueves a primera hora de la mañana.
La intervención se está llevando a cabo en horario nocturno, de 23:00 a 06:00 horas, con el objetivo de afectar lo menos posible al tráfico. Durante esta madrugada del martes al miércoles se iniciaron los trabajos y, desde esta mañana, ya se puede observar el pilar central y parte de la estructura de la pasarela instalada, a falta de conectarla por ambos lados con la acera.
Durante los cortes nocturnos, el acceso a la pasarela provisional permanece cerrado por motivos de seguridad, así como el paso del tráfico. Por ello, se han establecido desvíos alternativos del tráfico, tanto en dirección entrada como salida de la ciudad, a través de la ronda de Outeiro y de las Estaciones, respectivamente.
La antigua pasarela entre estaciones fue desmontada para someterla a un proceso de renovación integral desde el mes de febrero y que culminará estos días. Una vez instalados los elementos de la nueva estructura, se realizarán los trabajos finales para poder abrirla en las próximas semanas, retirando también el paso provisional situado en paralelo, que daba servicio durante el proceso de mejora del paso original.