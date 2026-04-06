Un choque múltiple en Alfonso Molina, en A Coruña, deja retenciones kilométricas a primera hora

La vuelta a la rutina en A Coruña después de Semana Santa ha comenzado con un accidente en la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Xuxán, que ha provocado retenciones de tráfico hasta la zona del acceso por el Puente de Pasaje, en sentido entrada a la ciudad.

Fuentes policiales confirman que el incidente se debió a un choque múltiple entre tres vehículos que tuvo lugar sobre las 07:50 horas de esta mañana. Por el momento, no se tiene constancia de que haya personas heridas.

Debido al incidente, los vehículos permanecieron en el carril izquierdo hasta las 08:10 horas, ya que alguno necesitó ser retirado por la grúa. Asimismo, las retenciones de tráfico ocasionadas, en plena hora punta, afectaron a la circulación del tráfico durante media hora. En estos momentos la incidencia ya se ha solucionado y discurre con normalidad en la ciudad.