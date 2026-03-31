Estos son los nuevos topónimos en A Coruña: de Lonzas a Louzás, de O Portiño a A Seavella

La revisión del Nomenclátor de Galicia aprobada por la Xunta este lunes tendrá también impacto directo en A Coruña. La actualización, fruto del trabajo del Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega (RAG), introduce cambios en la denominación de distintos lugares del municipio, dentro de una revisión más amplia que afecta a 2.530 topónimos en toda la comunidad.

El Consello de la Xunta dio luz verde al nuevo Nomenclátor de Galicia 2026, una actualización que revisa nombres de concellos, parroquias y núcleos de población tras más de dos décadas desde la última gran revisión, realizada en 2003. El objetivo, según explicó el presidente autonómico, Alfonso Rueda, es adaptar las denominaciones a criterios lingüísticos y tradicionales tras un "exhaustivo trabajo" por parte de la Real Academia Galega.

Cambios en A Coruña

En el caso de A Coruña, los cambios afectan principalmente a distintos puntos del municipio, con ajustes que van desde la eliminación o incorporación de artículos hasta la recuperación de formas tradicionales.

Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en el entorno de Elviña. Allí, O Castro de Elviña pierde el artículo y pasa a denominarse Castro de Elviña. En sentido contrario, Aguaceiros incorpora el artículo y se convierte en Os Aguaceiros, mientras que Río de Quintas pasa a llamarse O Río de Quintas.

También en San Cristovo das Viñas se introduce una modificación significativa: el lugar de Lonzas recupera su forma histórica y pasa a denominarse Louzás.

Por su parte, en la zona de San Pedro de Visma se concentran varios cambios. Loureiro pasa a denominarse O Loureiro; Monte de San Pedro adopta la forma O Monte de San Pedro; Penamoa se convierte en A Penamoa; y O Portiño podrá denominarse indistintamente como O Portiño o A Seavella.

Estas modificaciones responden, en muchos casos, a la recuperación de formas tradicionales o a la normalización lingüística de los topónimos, en línea con los criterios fijados por la Comisión de Toponimia, órgano asesor en el que participan, además de la Xunta, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega y entidades académicas como la Universidade de Santiago de Compostela o el Instituto Padre Sarmiento.

Más allá de A Coruña, la actualización del Nomenclátor también introduce cambios relevantes en otros puntos de Galicia, como la modificación del nombre del municipio de Oza Cesuras, que pasa a escribirse sin guion.

La nueva denominación oficial de los lugares será de aplicación en la cartografía, señalización y documentación administrativa, consolidando así un proceso que busca preservar la toponimia tradicional gallega y garantizar su uso correcto.