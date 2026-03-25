A Coruña avanza para que tres nuevos monumentos sean lugares de Memoria Democrática

A Coruña ha dado un paso decisivo en la protección de su patrimonio histórico con la tramitación de la declaración de varios Lugares de Memoria Democrática.

En una reunión de trabajo mantenida por el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, con el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, se avanzó en los procedimientos administrativos necesarios para reconocer oficialmente estos espacios como testigos de hechos de relevancia histórica y social.

Entre los lugares que entran en proceso de declaración destacan Casa Cornide, Casa Museo Casares Quiroga y el entorno comprendido entre la Torre de Hércules, Punta Herminia y Campo da Rata.

Según explicó el Ayuntamiento, estos espacios se reconocen por su importancia simbólica y su vinculación con la memoria democrática, reflejando tanto la lucha de la ciudadanía por sus derechos como la represión sufrida durante la Guerra Civil, la Dictadura y el exilio.

El procedimiento incluye un análisis exhaustivo de cada lugar, su significación histórica, el impacto en la memoria colectiva y su conexión con la protección de los valores democráticos.

Además, se contempla el homenaje público de reconocimiento en la plaza de María Pita a las personas empleadas municipales que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, identificadas en un estudio del Instituto Cornide, que cifra en más de 140 afectados este colectivo.

Castro subrayó que estas acciones forman parte de un trabajo constante del Gobierno municipal para dar visibilidad a los hechos históricos y crear espacios de memoria que permitan a la ciudadanía acercarse a su historia a través de los lugares que la representan.

La declaración de estos espacios iniciará ahora su tramitación oficial, siguiendo los pasos previstos por la legislación de memoria democrática y con el apoyo técnico del Estado.