El Concello de A Coruña amplía los alcorques en Riazor para prevenir el levantamiento de las aceras

El Concello de A Coruña está llevando a cabo trabajos de mejora en el entorno del Palacio de los Deportes de Riazor con el objetivo de evitar el deterioro de las aceras causado por el crecimiento de las raíces de los árboles.

La actuación consiste en la ampliación de los alcorques, los espacios que rodean la base de los árboles, para proporcionarles mayor superficie y permitir un desarrollo más adecuado de sus raíces. De este modo, se busca prevenir que estas levanten las losas del pavimento, una problemática habitual que genera molestias para los peatones y afecta a la accesibilidad.

Los trabajos se están desarrollando en una zona con notable tránsito peatonal y rodado, lo que hace especialmente necesaria esta intervención. Además de mejorar la seguridad y comodidad de los viandantes, la medida contribuye a la conservación del arbolado urbano, favoreciendo su crecimiento en mejores condiciones.