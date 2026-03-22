Nuevo incendio en A Coruña: arde un portal tras quemarse un contenedor

Un incendio registrado a primera hora de la mañana de este domingo en la calle Francisco Tetamancy, en A Coruña, generó momentos de tensión entre los residentes de un edificio de viviendas, después de que un contenedor de materia orgánica fuese incendiado y trasladado en llamas hasta el portal.

El fuego afectó directamente a la entrada del inmueble, causando daños en el vidrio de acceso, en los llamadores, en la piedra de la fachada y dejando importantes restos de humo en el interior de la escalera comunitaria.

Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma y actuaron en un primer momento con un extintor de la comunidad, logrando contener parcialmente las llamas antes de la llegada de los servicios de emergencia.

A su llegada, los bomberos procedieron a confinar a los residentes en sus viviendas mientras se realizaban labores de ventilación, debido a la acumulación de humo en el tiro de escalera.

Posteriormente, extinguieron por completo el incendio con agua a presión y retiraron los restos de plásticos derretidos que seguían generando humo tóxico en el portal.

En el operativo también participó la Policía Local, que colaboró en las tareas de control y seguridad de la zona.

No se registraron daños en vehículos estacionados ni personas afectadas por inhalación de humo, a pesar de la intensidad del incidente.