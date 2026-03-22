Dos heridos leves tras un choque nocturno en el polígono de Pocomaco, en A Coruña

Un siniestro de tráfico registrado en la madrugada del sábado en el polígono de Pocomaco, en A Coruña, activó a los servicios de emergencia tras una colisión en la que se vieron implicados dos vehículos.

El suceso tuvo lugar en la quinta avenida del recinto industrial, en una franja cercana a la medianoche.

El turismo perdió el control y acabó impactando contra una furgoneta que se encontraba correctamente aparcada, provocando un choque de cierta consideración que obligó a intervenir a los equipos de emergencia.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos los dos ocupantes del coche, una mujer de 43 años que conducía y un varón de 46 que viajaba como acompañante.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico y esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron a los afectados en el propio punto del accidente. Tras una primera evaluación, ambos fueron trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña para una revisión más completa.