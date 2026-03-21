Dos detenidos en A Coruña tras una pelea con barras de hierro y cuchillos

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

La Policía Local de A Coruña ha detenido a dos personas esta mañana en la zona del Obelisco tras una pelea con más de diez personas implicadas.

La Asociación Profesional de Policía Local de la ciudad ha informado que los protagonistas de la reyerta portaban al menos una barra de hierro y un cuchillo.

Tras huir al detectar la presencia policial, los agentes los lcoalizaron en el entorno de Obelisco, procediendo a la detención de dos personas e interviniendo tanto el cuchillo como también la barra de hierro.