Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo.

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

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Dos detenidos en A Coruña tras una pelea con barras de hierro y cuchillos

La Policía Local los localizó tras tratar de huir en la zona del Obelisco, interviniendo las armas empleadas

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La Policía Local de A Coruña ha detenido a dos personas esta mañana en la zona del Obelisco tras una pelea con más de diez personas implicadas.

La Policía interviene en una pelea en el Agra do Orzán, en A Coruña.

La Asociación Profesional de Policía Local de la ciudad ha informado que los protagonistas de la reyerta portaban al menos una barra de hierro y un cuchillo.

Tras huir al detectar la presencia policial, los agentes los lcoalizaron en el entorno de Obelisco, procediendo a la detención de dos personas e interviniendo tanto el cuchillo como también la barra de hierro.