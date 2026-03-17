A Coruña incrementa un 20,7% los delitos cibernéticos mientras reduce la criminalidad convencional

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copresidió esta mañana la Xunta Local de Seguridade, acompañado de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

Los datos de 2025 reflejan un incremento del 20,7% en delitos cibernéticos, con subidas del 19,6% en ciberestafas y del 27,8% en otros ciberdelitos, mientras que la criminalidad convencional descendió un 5,7%, consolidando una tendencia positiva en la seguridad general de la ciudad.

En el ámbito educativo, el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos continúa consolidándose.

Durante 2025 participaron 10.425 personas, entre alumnado, familias y profesorado, en 417 actividades centradas en adicciones, ciberseguridad, acoso escolar, violencia de género y prevención de delitos sexuales, reforzando la protección de menores y la colaboración con la comunidad educativa.

Abalde subrayó que "la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local es clave para seguir garantizando la seguridad de la ciudadanía", destacando la eficacia de los dispositivos conjuntos que permiten planificar actuaciones y reforzar la prevención ante nuevas amenazas digitales.

"La seguridad de la ciudadanía es una prioridad para el Gobierno municipal. Por eso estamos reforzando y blindando los medios y los recursos de nuestro cuerpo de Policía Local, que cumple un trabajo fundamental en la asistencia de proximidad, tanto en las acciones de calle como en las investigaciones o labores administrativas. Nuestros agentes son un ejemplo y con su trabajo duro hacen mejor a A Coruña", añadió Inés Rey, poniendo en valor la labor del cuerpo local.

La reunión contó también con la participación de la concelleira de Seguridade Cidadá e Interior, Montse Paz, y la concelleira de Benestar Social, Nereida Canosa, entre otros responsables municipales, reforzando la imagen de coordinación institucional en materia de seguridad y protección ciudadana.

Lucha contra la violencia de género

Además, la Xunta Local de Seguridade repasó los avances en la lucha contra la violencia de género. La ciudad cuenta con Centro de Información a la Mujer, Mesa Local de Coordinación y fondos del Pacto de Estado, que en 2025 alcanzaron los 105.351 euros, consolidando un modelo de acción conjunta que desde 2018 ha recibido 664.898 euros destinados a prevención, sensibilización y apoyo a las víctimas, según destacó el subdelegado.

"La violencia de género sigue siendo una gran problemática que debemos combatir desde las instituciones. Por eso, la acción de permanente vigilancia y acompañamiento que lleva a cabo la patrulla Viogen es de suma importancia en un contexto en el que tantas mujeres siguen viviendo con miedo", apuntó la alcaldesa Inés Rey, subrayando la necesidad de mantener recursos y coordinación para proteger a las víctimas.