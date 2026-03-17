Los controladores aéreos de A Coruña siguen a la espera: cancelada la reunión prevista con la empresa

La portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Susana Romero, ha asegurado que la situación en el conflicto laboral con la empresa continúa bloqueada tras la cancelación de la última reunión prevista, que iba a tener lugar ayer.

Según explica, los trabajadores están pendientes de que se formalice la documentación correspondiente a la única reunión celebrada en febrero para poder continuar con el proceso.

Romero señala que la empresa canceló las últimas reuniones convocadas, por lo que el sindicato se encuentra a la espera de que se firme el acta de ese encuentro.

Una vez se complete ese trámite, explica, los trabajadores podrán solicitar la mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que sería el paso previo antes de tomar la decisión de convocar definitivamente una huelga.

Mientras tanto, desde USCA aseguran que continúan esperando a que la empresa entregue la documentación que se le ha solicitado durante el proceso de negociación y que demuestre una voluntad real de avanzar hacia una solución al conflicto laboral que mantienen abierto.

Además, Romero ha destacado que en los últimos días el Tribunal Supremo ha dado la razón a los trabajadores en las demandas relacionadas con los acuerdos de centro, una resolución que, según subraya el sindicato, confirma el criterio que ya habían recogido sentencias anteriores en favor de los empleados.