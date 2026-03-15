Acuerdo entre A Coruña y el Deportivo: Renuncian al Mundial 2030, e Inés Rey y Juan Carlos Escotet comparecerán mañana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente del Real Club Deportivo de La Coruña, Juan Carlos Escotet, comparecerán este lunes ante los medios de comunicación para informar sobre el acuerdo de colaboración alcanzado entre el club y el Concello. El encuentro tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Palacio Municipal de María Pita.

Esta comparecencia aclarará si A Coruña acogerá o no el Mundial 2030 -no lo hará, según ha podido saber Quincemil-, así como el acuerdo entre el club y la ciudad sobre el estadio de Riazor. En el encuentro con los medios estará también presente el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. La diputación provincial forma parte de la solución y acuerdo alcanzado sobre el estadio municipal, según fuentes cercanas.

Inés Rey responderá a las preguntas de la prensa después de la comparecencia, cuyo contenido íntegro no se conoce más allá de que no habrá Mundial 2030 y de que el club y el ayuntamiento han alcanzado un acuerdo para Riazor.

Enfrentados desde 2024

El Concello de A Coruña y el Deportivo mantienen un enfrentamiento desde hace años, concretamente desde primavera de 2024, relacionado con el uso de Riazor. Las dos instituciones no se han puesto de acuerdo en el convenio de cesión del estadio, de propiedad municipal, que el Deportivo usa por un coste testimonial (1 euro al año) desde hace décadas.

El desencuentro entre club y ayuntamiento tuvo lugar, de hecho, en el palco de Riazor, durante el partido que daba al Deportivo el ansiado ascenso a Segunda División tras tres años en la tercera categoría del fútbol español. Se llegó a cancelar la recepción oficial del ayuntamiento al club en el palacio de María Pita.

El anuncio de que Riazor sería sede del Mundial 2030 no hizo sino alejar las posturas, pero hace unos días una reunión entre la alcaldesa y el presidente del club, también dueño de Abanca, parece que desatascó la situación. Mañana a las 10:00 se conocerá el acuerdo sobre el uso y el futuro de Riazor alcanzado por ambas partes.

La comparecencia de mañana aclarará también que no habrá Mundial 2030, algo que se da por hecho desde hace unos días. Mañana se expondrán los motivos por los cuales A Coruña renunciará a ser cita mundialista dentro de cuatro años.