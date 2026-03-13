Las alternativas por el corte de la avenida da Pasaxe en A Coruña se darán a conocer la semana que viene

La Xunta dará a conocer la próxima semana las alternativas de circulación del tráfico en A Coruña durante las tres jornadas que durará el derribo del viaducto del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), que obligará a cortar un tramo de la avenida da Pasaxe en la AC-12, una de las principales vías de entrada a la ciudad.

Así, lo anunció este viernes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita al barrio de Xuxán, en Coruña, con motivo de una nueva licitación de vivienda pública.

"Llevamos semanas y meses trabajando. Ayer dimos a conocer los días en los que se procederá al derribo de ese viaducto de la AC-12 en la avenida de A Pasaxe, en As Xubias", recordó la responsable autonómica. El corte será los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. "Lo hacemos así para coincidir con la Semana Santa y causar la menor incidencia y, también, porque en esas fechas no hay transporte escolar", explicó Allegue.

Asimismo, la conselleira confirmó que su departamento se encuentra manteniendo reuniones con técnicos municipales y la Policía Local para la gestión del corte. "Ayer mismo tuvimos una reunión técnicos de la Xunta, técnicos del Concello, Policía Local, también estuvieron la Demarcación de Carreteras del Estado, Audasa y Adif para coordinar estas actuaciones", señaló.

Por último, Allegue anunció que la próxima semana darán una rueda de prensa para explicar cuáles son los desvíos alternativos que se recomendarán durante estos tres días.

Este mismo viernes, el alcalde de Culleredo solicitó la convocatoria de una "reunión urgente" para "establecer una coordinación efectiva" del tráfico durante el derribo del viaducto. Mientras que la alcaldesa de A Coruña insistió en que es la Xunta quien debe coordinar la actuación y las alternativas.