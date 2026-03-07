La Junta de Personal de Sada (A Coruña) recurre a la Valedora do Pobo por la falta de negociación laboral

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Sada ha decidido acudir a la Valedora do Pobo ante lo que consideran una falta reiterada de respuesta del gobierno municipal a sus demandas laborales.

La decisión fue adoptada por unanimidad de todos los sindicatos que integran el órgano de representación del personal funcionario (USO, CSIF, CCOO y CIG).

Según explican desde la Junta, la medida busca hacer pública la situación que vive el personal funcionario del Ayuntamiento, así como denunciar lo que califican de "inmovilismo del gobierno municipal en la gestión de los recursos humanos y en la planificación de unos servicios públicos de mayor calidad para la ciudadanía".

El conflicto se remonta al pasado mes de junio, cuando la representación sindical trasladó al Ejecutivo local una propuesta de reglamento para implantar la carrera profesional, un documento que había sido previamente consensuado entre todos los sindicatos.

Desde entonces, aseguran, han solicitado en varias ocasiones la convocatoria de una mesa general de negociación para debatir y aprobar el texto, sin haber recibido respuesta.

Desde la Junta de Personal recuerdan que la carrera profesional "es un instrumento fundamental y un derecho del personal de las administraciones públicas para progresar profesionalmente en función de sus conocimientos, formación y experiencia", algo que consideran clave para reforzar la implicación de la plantilla.

En este sentido, denuncian que la ausencia de respuesta "vulnera de forma reiterada derechos como la libertad sindical, la información, la transparencia y la negociación colectiva".

Los sindicatos sostienen además que la falta de contestación a sus peticiones "es el modus operandi habitual del gobierno municipal", al que acusan de no responder a otros requerimientos planteados por las organizaciones sindicales.

Entre las demandas pendientes citan la negociación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que sustituya a la actual, que consideran obsoleta y con "discriminaciones salariales", así como la convocatoria de un concurso de traslados o la cobertura de vacantes en la plantilla municipal.

Según indican, las plazas sin cubrir rondan el 30% del total y en algunos servicios alcanzan el 50%.

La Junta de Personal asegura que no existe interés en abrir procesos de negociación ni en convocar mesas de diálogo, y critica que se estén aplicando determinadas medidas sin una normativa definitiva ni el correspondiente proceso negociador.

Ante esta situación, los representantes sindicales advierten de que no descartan adoptar nuevas acciones en el futuro si no se producen avances.

A su juicio, "no se puede permitir que los trabajadores municipales no tengan voz" en las decisiones que afectan a sus condiciones laborales.