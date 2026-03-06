A Coruña pone en marcha un plan de choque para reparar más de 30 calles tras los temporales

Imagen de la intervención en San Roque. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña continúa hoy con su plan de choque para reparar las calles más afectadas por los recientes temporales y las intensas lluvias, una iniciativa que busca garantizar la seguridad y mejorar la circulación en la ciudad tras semanas de erosión del firme.

La estrategia contempla actuaciones en más de 30 puntos repartidos por los distintos barrios, priorizadas por criterios técnicos y de urgencia.

Entre las calles que recibirán atención se encuentran Fernando Rey (Catro Camiños), Xeneral Rubín, avenida Pablo Picasso (Elviña), Javier López López (O Castrillón), avenida de Arteixo en Vioño, avenida Buenos Aires (Riazor), la Terceira Rolda a la altura de Visma, así como las calles Gambrinus y José María Rivera Corral (polígono de Agrela).

Además, el plan incluye taponado de baches en otras vías estratégicas, como la avenida do Exército, la rúa Caballeros (Catro Camiños), María Puga Cerdido y Luciano Yordi de Carricarte (Matogrande), avenida de Montserrat (Eirís), alcalde Sanjurjo de Carricarte (Monte Alto) u Orillamar y la bajada entre San Pedro de Visma y O Portiño, asegurando cobertura en los diez distritos de la ciudad.

En caso de que las condiciones meteorológicas impidan completar los trabajos hoy, los operarios retomarán la actividad el lunes.

Paralelamente, ha comenzado la renovación del firme en el tramo del paseo marítimo entre la rotonda de la Torre y la del Aquarium Finisterrae.

La actuación permitirá retirar los antiguos raíles del tranvía en la margen terrestre y enterrar los que quedan cerca del borde marítimo, al tiempo que se ampliará el carril runner y se uniformará la estética del paseo con tramos remodelados anteriormente, como los de Pelamios y As Ánimas.