Usuarios de Bicicoruña denuncian el mal funcionamiento del servicio en estaciones de A Coruña

Usuarios de Bicicoruña han expresado en redes sociales su malestar con el servicio municipal de bicicletas eléctricas de A Coruña. Denuncian que, pese a reservar bicicletas disponibles a través de la aplicación, al llegar a la estación algunas no están correctamente registradas en el sistema y no pueden utilizarse.

"Esta mañana abrí la app de Bicicoruña, como todos los días, para ir al trabajo", relata el usuario @_pablocd, adjuntando una captura de pantalla en la que se puede ver que en la estación había cuatro bicicletas disponibles: dos eléctricas y dos normales.

Voy a volver a intentar que @bicicoruna_gal nos dé una explicación a mí y a l@s demás usuari@s que vivimos esta problemática todas las semanas.

Esta mañana abrí la app de bicicoruña, como todos los días, para ir al trabajo. La situación de la parada Millenium era esta. Sigo. pic.twitter.com/MTaaSdmqDe — Pablo (@_pablocd) March 5, 2026

De esta manera, el usuario cuenta que reservó una bicicleta sin problema. "Al llegar a la parada, la situación era la siguiente: cuatro bicis eléctricas averiadas (luz roja) y una reservada (la mía)", dice. "Es decir, en la app figuraban dos eléctricas disponibles, pero en la parada solo una podía usarse, y es la que tenía reservada", añade.

El problema llegó cuando quitó la bicicleta para irse y en su aplicación apareció el siguiente mensaje: "Esta bicicleta no está asignada a una estación". Así lo muestra en un vídeo, por lo que finalmente no pudo utilizarla.

Desde Quincemil hemos consultado al Concello da Coruña al respecto de estas incidencias, pero por el momento no han querido pronunciarse al respecto.