Herido un motorista en Oleiros (A Coruña) tras impactar contra un coche

Un motorista ha resultado herido este martes tras impactar contra un coche en Oleiros (A Coruña), según informa el 112 Galicia, que tuvo constancia del accidente en torno a las 19.00 horas y recoge Europa Press.

El impacto se produjo cuando los vehículos circulaban por el kilómetro 1 de la DP-5813, donde el motorista "salió despedido", lo que obligó a trasladarlo al centro hospitalario de referencia con heridas pendientes de evaluación.

Así, se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, a los bomberos de Arteixo y a efectivos de Emerxencias Oleiros.

La circulación se vio afectada por el incidente, pudiendo retomarse con normalidad tras la práctica de las diligencias.