Dos accidentes provocan retenciones en la entrada y salida de A Coruña

Dos accidentes que tuvieron lugar en la mañana de este martes provocaron largas retenciones en sentido entrada y salida de A Coruña. Uno de ellos se produjo en A Pasaxe, provocando largas colas de vehículos hasta la zona del puerto y el otro tuvo lugar a la altura de la Coca-Cola entre un coche y una furgoneta pequeña.

Desde la sala de Tráfico explican que las retenciones se observaron en sentido entrada desde las 08:00 horas extendiéndose algo más de una hora, con especial incidencia a lo largo de la avenida de Alfonso Molina hasta Linares Rivas, dejando imágenes poco habituales para esa hora de la mañana, especialmente en un día sin lluvia.

En sentido salida, la congestión del tráfico se extendía hacia la salida dirección O Burgo, aunque pasadas las 09:00 horas la circulación iba recuperando la normalidad, mientras que los vehículos accidentados todavía se podían ver arrimados a un lado de la carretera.

Herido un motorista en Os Mallos

Dentro del término municipal, un motorista de 60 años resultó herido leve esta mañana.

El hombre sufrió un accidente al chocar contra un coche en la avenida da Sardiñeira, a la altura del número 32, en el entorno de la estación de tren. Hasta allí se desplazó una unidad del 061 que atendió al motorista en el mismo lugar del accidente.