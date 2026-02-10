Viento de más de 100 km/h y olas de 8 metros: llega a A Coruña un nuevo frente lluvioso en las próximas horas

Tras un mes de enero especialmente lluvioso, febrero se acerca ya a su ecuador manteniendo la misma tónica. La continua sucesión de borrascas impide guardar los paraguas, y las previsiones para los próximos días no son muy esperanzadoras de cara al Carnaval.

Un triple frente dejará nuevas precipitaciones en A Coruña entre hoy, martes, y mañana, miércoles, lo que podría prolongar las lluvias hasta el viernes. La ciudad herculina, además, entrará en aviso de nivel rojo por olas de ocho metros de altura.

Viento de más de 100 km/h y olas de 8 metros

"Al mal tiempo, buena cara", dice el refrán. No obstante, tras varias semanas de lluvia, muchas personas se preguntan cuándo cesarán las precipitaciones. Por ahora, MeteoGalicia pide ser prudente, ya que la llegada de un doble frente dejará lluvias, al menos, hasta el viernes.

Este martes será una jornada marcada por el paso de dos sistemas frontales, con lluvias persistentes en A Coruña. Mañana miércoles, el organismo público regional activará los avisos de nivel naranja por temporal marítimo y fuertes rachas de viento.

El jueves, sin embargo, los elevará a nivel rojo debido a la situación en el mar. Permanecerá activo entre las 00:00 y 06:00 horas del 12 de febrero.

Nova fronte sobre Galicia🌧️

🔹Chuvia máis persistente na metade sur💧

🔹Menos precipitación no terzo norte🌦️🌥️

🔹Vento do suroeste↗️Forte no litoral norte🍃

🔹Temperaturas en ascenso📈

⚠️Ondas por riba dos 5 metros🌊 pic.twitter.com/vU6i7Trn3U — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) February 10, 2026

Mañana miércoles se prevé una nueva jornada de mal tiempo en A Coruña. La llegada de un sistema frontal durante la mañana obligará a activar avisos por fuertes rachas de viento y temporal marítimo.

En concreto, MeteoGalicia elevará los avisos a nivel naranja en el mar ante la previsión de olas de hasta ocho metros de altura significativa entre las 00:00 horas del miércoles y las 00:00 horas del jueves.

Asimismo, el mar de viento soplará del sudoeste con fuerza 8 (entre 62 y 74 km/h) e intervalos de 9 (entre 75 y 87 km/h). A ello se suman los avisos por viento, también de nivel naranja, con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h e incluso superarlos.

Con el fin de garantizar la seguridad, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar por el temporal costero.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa; es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

¿Lloverá este 2026 en Carnaval?

A unos días del Carnaval, los vecinos de A Coruña se preguntan por el tiempo durante estas fechas festivas. Pues bien, MeteoGalicia pide prudencia, ya que "vamos a tener meteorología adversa entre el miércoles y el jueves, y el viernes es muy probable que llueva".

La lluvia ha sido la gran protagonista de las últimas semanas y podría seguir presente durante el Carnaval. Por ahora, se esperan lluvias el viernes y el domingo, con la llegada de un nuevo frente. El sábado podría haber tiempo seco, aunque no se descartan precipitaciones en la franja atlántica.

"A día de hoy, no vemos un anticiclón como el que tuvimos en Navidad", advierten desde MeteoGalicia. En cuanto a las temperaturas, se esperan un descenso a partir de mañana miércoles.