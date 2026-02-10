Ofrecido por:
Internado en régimen cerrado un implicado en el apuñalamiento de Plaza de Pontevedra, en A Coruña
El resto de personas vinculadas con el incidente permanecen en libertad
El implicado principal del apuñalamiento que tuvo lugar el pasado 31 de enero ha ingresado en los últimos días en un centro de menores en régimen cerrado, según ha podido saber Quincemil y confirman fuentes de Fiscalía.
El resto de personas presuntamente implicadas se encuentran en situación de libertad, mientras sigue instruyéndose el caso.
La víctima, de 18 años, fue herida con un arma blanca tras un intento de robo a media tarde. Recibió asistencia hospitalaria y fue dado de alta al día siguiente.
La Policía Local detuvo a dos personas a la media hora en un barrio alejado del lugar. Tras ello, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que investiga el caso.