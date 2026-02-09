La renovación del paseo de O Burgo entra en su siguiente fase en Culleredo (A Coruña)

Inicio de las obras de renovación del paseo de O Burgo en Culleredo (A Coruña) este lunes. Concello de Culleredo

Este lunes han dado comienzo las obras de renovación del paseo marítimo de la ría de O Burgo en Culleredo, en una actuación que renovará los pavimentos y servirá para colocar un pretil que compense el deterioro del dragado de la ría que se realizó previamente.

El proyecto está impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y servirá también para mejorar esta zona y establecerla como un punto de encuentro para los vecinos. Las actuaciones tendrán dos fases, una de ellas en el margen izquierdo de la ría con intervenciones en A Coruña y Culleredo y otra en la margen derecha con la prolongación del paseo desde uno de los extremos en Oleiros hasta conectar con Cambre.

La actuación principal sustituirá 1.240 metros de barandilla por un pretil en el tramo más próximo a la zona de O Burgo, donde también se instalarán luminarias. El proyecto incluye la renovación de pavimentos en el margen izquierdo con la reposición de más de 18.000 metros cuadrados en 3.200 metros de paseo.

Paralelamente se está prolongando el paseo en A Coruña, en un tramo de 470 metros donde se está acondicionando el muro de borde para continuar con el paseo peatonal y el carril bici, también con pavimentación, pretil e iluminación. La fase de A Coruña y Culleredo suma un presupuesto de 3.41.597,43 euros, de los cuales Culleredo financia 2.661.953,99 euros.

Tras el dragado de la ría, el conjunto de las obras conectará más de 11 kilómetros de sendas y paseos peatonales con mejoras en la accesibilidad y con mayor resistencia a los efectos del cambio climático gracias a las intervenciones en los bordes litorales de la ría. Todas las actuaciones suman un presupuesto de cerca de 6 millones de euros.

Esta mañana distintas autoridades supervisaron el arranque de las obras. Entre ellas estuvieron el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo.

Desde allí, Abalde subrayó que "estamos ante unha intervención estratéxica que transforma a relación da cidadanía coa ría e reforza a súa adaptación aos efectos do cambio climático". Por su parte, Rioboo declaró que esta es "unha das obras máis importantes do Goberno de España en Galicia", lo que pone en valor "un dos verxeis máis importantes que temos no noso Concello e tamén na Reserva da Biosfera".

Sobre las actuaciones del dragado, el alcalde sostuvo que "Culleredo foi o concello que máis sufriu o desgaste polas obras" pero que ahora comienza una intervención para impulsar "un dos paseos marítimos dos máis bonitos de toda Europa".