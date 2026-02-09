El funcionario de prisiones agredido en Teixeiro (A Coruña) podría necesitar una prótesis

Imagen de la zona lesionada del funcionario. Sindicato Tu Abandono me puede Matar.

El funcionario de prisiones agredido tras mediar en una pelea el pasado jueves en el Centro Penitenciario de Teixeiro, en Curtis, en A Coruña, evoluciona de forma favorable tras ser intervenido el pasado viernes.

Según fuentes cercanas al suceso, el traumatólogo le ha indicado que no está descartado que necesite, en el futuro, una prótesis dado que presenta una amplia probabilidad de desarrollar artritis a causa de los daños.

En total, presentó hasta siete fracturas complicadas y graves "al ser verticales y no horizontales". Además, le han practicado injerto de hueso, dado que en la meseta tibial el hueso "se hizo polvo" a consecuencia del impacto y la presión recibida.

Los próximos dos meses, el funcionario necesitará el uso de escayola para inmovilizar la zona. En las ecografías practicadas no se han detectado más daños, pero será sometido a nuevas pruebas para descartar alguna dolencia más.

Una vez retirada la escayola, será sometido a tratamiento de rehabilitación para tratar de minimizar que presente secuelas como cojera o dificultad para poder caminar.