Fuertes retenciones en la AP-9 a la salida de A Coruña por un accidente en O Burgo @MamiblueOh

Las retenciones marcaron la tarde de este lunes en la AP-9 a su paso por Culleredo (A Coruña), en sentido salida de la ciudad, tras registrarse un accidente de tráfico a la altura de O Burgo.

Según informó el 112 Galicia, el siniestro se produjo a las 18:20 horas en el kilómetro 7 de la autopista, en el tramo que pasa por el municipio de Culleredo, en sentido sur. El accidente sucedió por una salida de vía de un turismo, dejando un gran atasco en plena hora punta.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias después de que la propia persona accidentada contactase con el 112 alertando de que presentaba dolor en el pecho. Tras ser atendido en el lugar, no fue necesario su traslado al centro hospitalario.

El accidente se saldó sin heridos de gravedad, aunque generó fuertes retenciones durante varios minutos mientras se realizaban las labores de atención y se normalizaba el tráfico en la zona.