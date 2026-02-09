Coruña Comunica Ciencia regresa al Teatro Colón con tres días de divulgación en vivo

Instante de la presentación. Concello de A Coruña.

El Teatro Colón volverá a convertirse esta semana en el epicentro de la divulgación científica en A Coruña con una nueva edición de Coruña Comunica Ciencia, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de febrero con tres jornadas consecutivas de monólogos, teatro, música y formatos escénicos pensados para acercar el conocimiento al gran público.

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Gonzalo Castro, presentó este lunes la programación acompañado por el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, y destacó el valor de esta iniciativa impulsada por la entidad Ceo Aberto, que cuenta con el apoyo municipal y la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En esta edición participarán figuras de primer nivel como el cirujano Diego González Rivas, la matemática y pianista Laura Farré y la coruñesa Alba Meijide, reconocida por su trabajo en el ámbito de la inteligencia artificial, además de especialistas en ciberseguridad como Kike Fontán.

El propio Marcos Pérez Maldonado tomará parte en las actividades, junto al divulgador científico David Ballesteros, fundador de Ceo Aberto.

La programación se estructura en tres bloques diarios, con sesiones de mañana dirigidas al público escolar y pases de tarde y noche pensados para público familiar y adulto.

Para asistir será necesario retirar entrada previa, con un precio de 2,95 euros por franja horaria, y los pases para los días 11, 12 y 13 ya están disponibles.

Programación completa

Miércoles 11

10:30 - 13:00 h.: Hasta el infinito... y más allá, con la directora de la Domus Patricia Barciela y el asesor STEM José Viñas (Alumnado de Secundaria)

17:30 - 18:30: Teatro, malabares y física. Rube, con la compañía circense Alodeyá (Todos los públicos)

20:00 - 21:00: Recital "Caos: de la teoría a la música", con la Dra. Laura Farré Rozada, pianista, matemática e investigadora (Todos los públicos)

21:00 - 22:00: Teatro "Elemental", con Manuel Vicente, el actor César Goldi y el pianista Juanjo Fernández (Todos los públicos)

Jueves 12

10:30 - 11:50: "Un mundo de fantasIA: guía de supervivencia digital", con el experto en hacking y ciberseguridad Kike Fontán (Alumnado de Primaria)

17:00 - 19:00: Galicia Divulga. Microcharlas con la divulgadora Eva Cabanelas, el divulgador Xacobo de Toro, la experta en IA Alba Meijide, el astrónomo Dosi Veiga y la directora del IIM CSIC Beatriz Novoa (Todos los públicos)

20:00 - 21:00: Charla "Evolución de la cirugía torácica con la robótica por incisión única", con el cirujano Diego González (Todos los públicos)

21:00 - 22:00: Hacking para adultos, con el hacker y experto en ciberseguridad Kike Fontán (Público adulto)

Viernes 13

10:30 - 11:50: "La mitad invisible de la Ciencia", con la ingeniera biomédica Iria Ollero y el divulgador científico David Ballesteros (Alumnado de Secundaria)

17:00 - 18:00: Radio. Grabación de "Efervesciencia", con el divulgador Manuel Vicente (Todos los públicos)

18:00 - 19:00: Charla con la divulgadora Rocío Vidal, "La gata de Schrödinger" (Todos los públicos)

20:00 - 20:45: Charla con el director de los Museos Científicos, Marcos Pérez (Todos los públicos)

20:45 - 21:45: Charla "El espejismo de la mayoría", con el divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón (Todos los públicos)

21:45 - 22:30: Música e IA: "El arte ha muerto ¿otra vez? La ilusión de la creación musical", con la compositora y experta en IA Sofía Oriana (Todos los públicos)