El Concello de A Coruña informa a 2.000 personas en el arranque de su campaña de ocio nocturno

El Concello da Coruña puso en marcha este fin de semana una nueva acción informativa en la calle con el objetivo de reforzar la convivencia durante las noches de ocio. Una campaña que ha comenzado informando a más de 2.000 personas sobre este asunto.

La campaña, señala el ayuntamiento en una nota, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpia la ciudad, respetar el descanso de los vecinos y cumplir unas normas básicas de comportamiento cuando se sale de fiesta.

Durante la noche del viernes, dos equipos formados por tres técnicos cada uno recorrieron distintos puntos del centro urbano entre las 21:00 y las 2:00 horas. En ese tiempo distribuyeron más de 2.000 bolsas reutilizables, folletos informativos y pegatinas con mensajes que apelan al disfrute responsable.

Desde el gobierno local destacan la buena acogida de la iniciativa por parte de la ciudadanía, que recibió de forma positiva la información y el material repartido. "A todos gústanos pasalo ben. Non se trata de quedarse na casa pechado. O único que pedimos é sentido común e respecto a unhas normas básicas de convivencia cando saímos pola noite. Non é un esforzo moi grande, pero si marca unha gran diferenza", afirmó la alcaldesa, Inés Rey.

La acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Concello para compatibilizar la actividad hostelera y el derecho al descanso. En este marco, en 2025 se constituyó una mesa de trabajo con representantes vecinales y del sector para avanzar en medidas concretas.

Tanto las asociaciones como los propios hosteleros han colaborado ahora en la difusión de la campaña, que se repetirá durante los próximos fines de semana en distintos puntos de la ciudad.