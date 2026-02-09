Los bomberos rescatan en A Coruña a una niña de un columpio en el que se quedó atascada

Parque de bomberos de A Coruña. Concello de A Coruña.

Los Bomberos de A Coruña han rescatado esta tarde a una niña en un parque infantil en la calle Curros Enríquez, según informan en su parte de servicio diario.

En concreto, a las 18:05 los profesionales se dirigieron hasta el lugar tras ser requeridos debido a que la menor se quedó atrapada en el columpio, destinado a niños de menor edad.

Dado que no podía salir ni por sus medios ni con la ayuda de sus padres, tuvieron que realizar la extracción de la forma más segura para la menor, logrando solventar la incidencia.

Una ve finalizado el servicio regresaron a la base.