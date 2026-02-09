Alfonso Rueda reivindica el proyecto del PP de A Coruña frente al "desgobierno del PSOE y el BNG"

El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicó hoy el proyecto del PP de A Coruña como ejemplo de buena política, basada en la escucha activa a los ciudadanos, frente a lo que calificó como el desgobierno del PSOE y sus socios independentistas, como el BNG.

Rueda participó en una merienda-coloquio con afiliadas y simpatizantes de la ciudad, acompañado por el presidente provincial, Diego Calvo, y el presidente local, Miguel Lorenzo, a quienes reconoció su labor y compromiso con la ciudadanía.

Durante su intervención, destacó especialmente el liderazgo de Miguel Lorenzo, señalándolo como un ejemplo de dirigente dispuesto a poner en práctica la buena política y la cercanía con los vecinos.

El dirigente popular animó a los asistentes a realizar consultas y aportar sugerencias, resaltando la actitud de escucha permanente del PP de Galicia para atender las preocupaciones de los gallegos.

En este sentido, Rueda subrayó la importancia de candidatos y proyectos comprometidos con la gestión eficaz y la transparencia.

Asimismo, repasó algunas de las iniciativas lideradas por el Gobierno gallego, entre las que citó la educación gratuita desde los cero años hasta la universidad, el calendario de vacunación más completo del mundo, el auge del turismo en Galicia y la apuesta por la vivienda pública, que alcanzará los 10.000 hogares en 2030, incluyendo centenares de nuevas viviendas en A Coruña.