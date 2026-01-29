El regreso del Programa de Lecer de A Coruña está en el aire: convocan protestas la próxima semana

Los trabajadores del Programa de Lecer de A Coruña están en un momento de incerteza: no saben cuándo cobrarán el salario que se les debe ni si las actividades podrán retomarse como estaba previsto el 2 de febrero. Una situación que afecta a más de 60 docentes y a todos los usuarios que disfrutan de esta oferta.

Los empleados se reunieron ayer para analizar la situación y decidieron emprender acciones reivindicativas para visibilizar lo que están pasando. Lo hacen, señalan, tras haberse reunido con el Concello da Coruña el 22 de diciembre y más recientemente, el 15 de enero, sin avances a la vista.

Más de 60 personas trabajadoras están afectadas: 40 están contratados como fijos discontinuos por la empresa y tienen dos nóminas sin cobrar, mientras que los más de 15 autónomos que forman parte del programa no han ingresado ninguna factura de las aulas impartidas en 2025, con hasta 4.000 euros adeudados por docente.

Por otro lado, hay personas jubiladas que "aportan su conocimiento y experiencia" que no han recibido "el correspondiente ingreso". La situación afecta, por otro lado, a más de 3.000 usuarios que disfrutan en el Fórum Metropolitano y en el Ágora de unas actividades que están en el aire de cara al próximo mes de febrero.

Acciones la próxima semana

"O concello díxolles aos usuarios que o día 2 ía saír o programa, pero os traballadores non están dados de alta e non saben nada. Se Serviplus non lles da a alta ao ser fixos discontinuos, non poden ir a traballar", explica el secretario comarcal de la CIG Servizos, Adolfo Naya.

El representante sindical denuncia "a total parálisis por parte do concello": "Así como foi capaz de amañar a situación dos monitores deportivos, neste caso parece que non lle importa moito o tema".

Los trabajadores, ante esta situación, han decidido convocar varias acciones para reivindicar una solución al conflicto. La primera de ellas será el 2 de febrero a las 17:00 horas en la plaza de María Pita, donde harán un Aula Abierta con dos puntos:

Lectura de las demandas de los docentes del Programa de Lecer

Aula de historia y arte abierta al público como recuerdo del día en el que se debería estar inaugurando el "Curso de Lecer Primavera 2026". En caso de lluvia los docentes invitar a acceder y visitar la exposición de Francisco Torrón que se encuentra en la sala de exposiciones de María Pita

Las acciones continuarán el jueves con una cacerolada a las 9:30 horas, previa al inicio del Pleno municipal que se celebrará en María Pita. Tanto a esta protesta como a la del lunes, los docentes han invitado a los usuarios del programa a participar.