Panel de información de vuelos en el aeropuerto de Alvedro.

Panel de información de vuelos en el aeropuerto de Alvedro.

Ofrecido por:

A Coruña

Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos

Fue el vuelo de Iberia IB457, que salió de Madrid a las 11:40 horas

Te puede interesar: Ni Riazor se libra del temporal en A Coruña: desprendidas varias chapas de la cubierta

Publicada

Un avión procedente de Madrid y con destino el aeropuerto de A Coruña ha tenido que ser desviado este domingo al de Santiago de Compostela, donde finalmente ha aterrizado, saliéndose de lo previsto.

Imagen de varias actuaciones.

El desvío, registrado por Flight Radar y FlightAware, y que recoge Europa Press, se produjo al mediodía, cuando la ciudad herculina estaba en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y en alerta roja por temporal costero.

Según los detalles de ambas plataformas, el avión de Iberia IB457 salió de Madrid a las 11:40 horas y aterrizó a las 13:39 en Lavacolla, cuando debía haberlo hecho casi una hora antes, a las 12:50, y en Alvedro.