Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos

Un avión procedente de Madrid y con destino el aeropuerto de A Coruña ha tenido que ser desviado este domingo al de Santiago de Compostela, donde finalmente ha aterrizado, saliéndose de lo previsto.

El desvío, registrado por Flight Radar y FlightAware, y que recoge Europa Press, se produjo al mediodía, cuando la ciudad herculina estaba en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y en alerta roja por temporal costero.

Según los detalles de ambas plataformas, el avión de Iberia IB457 salió de Madrid a las 11:40 horas y aterrizó a las 13:39 en Lavacolla, cuando debía haberlo hecho casi una hora antes, a las 12:50, y en Alvedro.