A Coruña contará con un servicio de bus urbano nocturno en Nochevieja: estos son sus horarios

Un autobús urbano pasa frente a la plaza de Pontevedra, en A Coruña. López.

El Ayuntamiento de A Coruña tiene ya listo el dispositivo especial de transporte urbano con motivo de la Nochevieja y del primer día del año, un operativo adaptado a unas fechas de alta movilidad y celebración nocturna.

El servicio contará con horarios específicos y refuerzos para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía durante las horas clave.

El miércoles 31 de diciembre, los últimos autobuses diurnos saldrán de las cabeceras a las 21:30 horas, momento en el que la flota regresará a las cocheras hasta el inicio del servicio nocturno.

A partir de las 00:30 horas entrarán en funcionamiento los buses nocturnos, que prestarán servicio ininterrumpido hasta las 7.30 horas del día 1 de enero, con una frecuencia de paso de treinta minutos.

Durante la madrugada, el operativo contará con dos autobuses, uno siguiendo el recorrido habitual y otro de refuerzo en sentido inverso, con el objetivo de mejorar la cobertura y reducir tiempos de espera.

El servicio ordinario se reanudará a las 10:00 horas del día 1, con dos autobuses por línea. La única excepción será la línea 6, que conecta la avenida de Hércules con Meicende, que funcionará como en otros festivos con tres vehículos en circulación, incluyendo la línea 6-A.