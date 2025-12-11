El PP de A Coruña carga contra el Mercado de Navidad de María Pita y el Gobierno local se defiende

El Pleno municipal trajo a colación un tema recurrente en las últimas semanas: el Poblado Navideño de María Pita, cuyo arranque estuvo rodeado de incidencias y retrasos.

La concejala popular Carmen María Varela lanzó una durísima intervención contra el Gobierno local, asegurando que el resultado es "la imagen perfecta de seis años gobernando en zigzag".

Nó acusó al Ejecutivo municipal de inaugurar el mercado "sin luz, sin agua, con filtraciones y farolas usadas como percheros para colgar una maraña de cables", calificando todo el proceso de "auténtica chapuza".

Criticó además los precios que afrontan los comerciantes, "entre 3.000 y 12.000 euros" y denunció que se anunciara el espacio "sin saber ni qué se iba a vender".

"Lo que cedió fue la dignidad de toda la ciudad", afirmó, preguntándose si la alcaldesa "mintió o fue engañada", y cuestionando la responsabilidad política: "Usted merece expediente informativo y no los funcionarios".

En su alegato, acusó al Gobierno local de convertir la ciudad en su "cortijo", de gestionar "en zigzag", y de provocar que A Coruña fuese "el hazmerreír" estos días. "¿Es este el poblado navideño que prometió?", concluyó.

Desde el Gobierno municipal, la concejala de Comercio, Diana Cabanas, defendió la gestión realizada y recordó que el Ayuntamiento otorgó una licencia de explotación que incluye tanto la venta en casetas como las actividades de animación, siendo el adjudicatario "el responsable de la organización, gestión y coordinación del mercado".

Cabanas detalló que el pliego exige zonas diferenciadas de artesanía, productos navideños y alimentación, además de un puesto reservado para entidades sociales. También establece que el concesionario debe contar con asociaciones de comerciantes para asegurar su participación.

Sobre los fallos iniciales, Cabanas atribuyó los retrasos a "mal tiempo y varias alertas consecutivas" durante el montaje. "No estamos satisfechos con la imagen dada, pero este fin de semana ya ha mostrado una apariencia más adecuada", afirmó.

Garantizó además vigilancia constante para que "se cumplan todos los puntos del contrato" y para que el mercado ayude a impulsar el comercio y la hostelería local.

La concejala reprochó al PP que virilizara imágenes de los problemas iniciales: "Si están tan preocupados por la imagen de la ciudad, estaría bien que dejasen de difundir fotos que ya están solucionadas". Y advirtió: "Con esa actitud no perjudican a este gobierno, sino a la imagen de A Coruña y a las personas que de buena fe participan en el mercado".