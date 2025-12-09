La Xunta destina 390.000 euros hasta 2027 para garantizar el albergue Fogar Sor Eusebia en A Coruña

La Xunta de Galicia garantiza el funcionamiento del albergue Fogar Sor Eusebia en A Coruña con una aportación de 390.000 euros para el período 2025-2027, en el marco de la última convocatoria de ayudas plurianual destinada a promover servicios sociales comunitarios e inclusión social.

El director general de Inclusión Social del gobierno gallego, Arturo Parrado, visitó esta semana el centro de acogida para personas sin hogar, destacando la importancia del apoyo que ofrece la entidad para que los usuarios superen momentos difíciles, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad.

Esta línea de ayudas plurianual cuenta con un presupuesto total de 21 millones de euros, casi un 6% más que en la convocatoria anterior.

99 entidades se beneficiarán de estos fondos para desarrollar 769 actuaciones y programas, que incluyen el funcionamiento de centros de inclusión y emergencia social, así como iniciativas que faciliten la integración y el acceso al mercado laboral de personas inmigrantes y en riesgo de exclusión social.

La convocatoria también refuerza las medidas destinadas a personas sin hogar, asegurando recursos para su atención y facilitando su inclusión residencial, consolidando así un modelo de apoyo integral y sostenido a quienes más lo necesitan.