A Coruña inicia la semana que viene las obras de mejora del parque canino del Barrio de las Flores

A principios de la semana que viene el Concello da Coruña empezará con los trabajos de acondicionamiento y adecuación previstos para el canil del Barrio de las Flores.

La intervención forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo municipal con el vecindario del distrito. La zona canina del Barrio de las Flores está situada en su parte central y, tras evaluar sus condiciones actuales, el Concello acometerá en los próximos días una serie de actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad del recinto, su superficie de uso y también su cierre perimetral.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, detalló más en profundidad las intervenciones que se llevarán a cabo: "Renovaremos el pavimento del canil para hacerlo más estable y evitar los encharcamientos, también en la zona ajardinada que hay a su alrededor. Y además, se dispondrá una nueva rampa de acceso, más adaptada a las necesidades transmitidas por las personas que usan este espacio para llevar a sus perros".

Asimismo, en el marco de los trabajos también se renovará el cierre del área canina y, en paralelo, se instalarán nuevos paneles de señalización, con el objetivo de informar correctamente a las personas usuarias y regular el uso de este espacio conforme a la normativa vigente.

El plazo estimado de duración de las obras es de dos meses, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables para desarrollar las intervenciones previstas.