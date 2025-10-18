A Coruña se despide del sol este sábado: la lluvia regresa esta noche

La jornada de sábado ha amanecido en A Coruña con sol y algunas nubes, una situación que cambiará en las próximas horas, cuando por la noche lleguen las lluvias a la ciudad. Una situación que se alargará previsiblemente durante la semana que viene.

Así, Meteogalicia ha pronosticado para hoy un cielo que alternará períodos de nubes y claros, con otros poco nubosos o despejados. Este penúltimo sábado de octubre estará marcado por temperaturas normales, con mínimas en ascenso moderado, que alcanzarán los 11 grados, y máximas en descenso moderado, situándose en los 25 grados.

Se espera que este sábado por la tarde-noche lleguen las precipitaciones, que se asentarán en la ciudad el domingo a lo largo de todo el día. Durante esta jornada habrá un ascenso de las temperaturas mínimas, hasta los 17 grados, y un descenso de las máximas, que marcarán los 20 grados. Además, el domingo estarán activados avisos de nivel amarillo en el litoral de A Coruña.

Esto se debe a que el anticiclón de bloqueo que se encuentra sobre las islas británicas comenzará a retirarse y esto permitirá que algunas borrascas se acerquen a la Península ibérica, con lluvias a partir del sábado.

Sobre la calidad del aire, se espera que se mantenga en un nivel favorable en general en ambas jornadas. De cara a la semana que viene, el lunes comenzará con lluvias por la mañana y dará una pequeña tregua por la tarde, sin embargo, no será el momento de guardar los paraguas, ya que "este frente abre el camino a las borrascas", advierte Francisco Infante, delegado de Aemet en Galicia.