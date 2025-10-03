Ofrecido por:
Encuentran en A Coruña el cuerpo de un hombre fallecido en su domicilio en Monte Alto
Los vecinos dieron la voz de alarma al no haber visto al hombre en dos días
Más noticias: Recibe el alta en A Coruña el último herido en el atropello múltiple de agosto en Plaza de Mina
En la tarde de este jueves, un equipo de bomberos y de la Policía Local de A Coruña encontró el cuerpo de un hombre fallecido en su domicilio en el barrio de Monte Alto. Los vecinos del hombre, residente en la calle Ángel Rebollo, fueron quienes dieron la voz de alarma al llevar dos días sin tener noticias de él.
El dispositivo llegó al domicilio unos minutos antes de las 20:00 horas y accedió a su interior a través de una ventana exterior, al no poder abrir la puerta de la vivienda.
Cuando lograron entrar, encontraron al hombre fallecido.