A Coruña

Encuentran en A Coruña el cuerpo de un hombre fallecido en su domicilio en Monte Alto

Los vecinos dieron la voz de alarma al no haber visto al hombre en dos días

En la tarde de este jueves, un equipo de bomberos y de la Policía Local de A Coruña encontró el cuerpo de un hombre fallecido en su domicilio en el barrio de Monte Alto. Los vecinos del hombre, residente en la calle Ángel Rebollo, fueron quienes dieron la voz de alarma al llevar dos días sin tener noticias de él.

El dispositivo llegó al domicilio unos minutos antes de las 20:00 horas y accedió a su interior a través de una ventana exterior, al no poder abrir la puerta de la vivienda.

Cuando lograron entrar, encontraron al hombre fallecido.