Los bomberos de A Coruña rescatan a un bebé encerrado en un coche en la plaza de Pontevedra

Los bomberos de A Coruña rescataron este miércoles a un bebé de dos meses que había quedado encerrado en el interior de un vehículo estacionado en la plaza de Pontevedra.

Sobre las 22:50 horas, el servicio municipal recibió el aviso de que un menor se encontraba solo en el coche sin posibilidad de abrir la puerta.

Según el boletín de incidencias, el suceso se produjo por el cierre accidental del vehículo, aparcado en la plaza de Pontevedra de A Coruña, quedando el pequeño atrapado en su interior.

Al parecer, los dueños del coche se habrían olvidado las llaves dentro, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia, que pudieron abrir pasada una media hora desde lo ocurrido.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local. Finalmente, los bomberos consiguieron abrir la puerta y liberar al bebé, que se encontraba en perfecto estado.