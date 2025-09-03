A Coruña inaugura una exposición en homenaje a Francisco Miguel Fernández Díaz

A Coruña abrió este miércoles al público la exposición Francisco Miguel Fernández Díaz. 1897–1936, un homenaje institucional a uno de los grandes referentes culturales e intelectuales de la ciudad, brutalmente silenciado tras su asesinato por el fascismo, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

La muestra, comisariada por el historiador Felipe Senén, podrá visitarse en las próximas semanas en la Casa-Museo Casares Quiroga y ofrece un recorrido vital y artístico por la figura de Francisco Miguel, desde sus inicios en A Coruña hasta su exilio, con estancias en París, La Habana y México, donde mantuvo relación con personalidades como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o Frida Kahlo, sin perder nunca el vínculo con su ciudad natal.

El acto de inauguración contó con la presencia del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, así como con representantes del ámbito artístico y cultural. El evento incluyó además la lectura de un texto del propio comisario, Felipe Senén, quien apeló a “restaurar la memoria de Francisco Miguel, retirando el velo que oculta la historia de hombres y mujeres que pusieron un aura de dignidad a una tierra”.

Esta exposición supone el inicio de un ciclo de homenajes que continuará con el entierro solemne de Francisco Miguel en el cementerio de San Amaro, tras la recuperación de sus restos. La iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno local, liderado por Inés Rey, de fortalecer las políticas de memoria democrática y de apoyo a proyectos culturales que refuercen la identidad coruñesa.