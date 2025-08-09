Arde de madrugada una nave en Bergondo (A Coruña). Concello de Bergondo

En la madrugada del viernes a sábado se declaró un incendio en una nave dedicada al almacenaje de productos cosméticos del polígono de Bergondo. Hasta el lugar se desplazaron los equipos de emergencias apoyados por los bomberos de Arteixo y de dos dotaciones de A Coruña para trabajar en las labores de extinción.

El vigilante de seguridad del polígono fue quien dio aviso del incendio al 112 sobre las 03:40 horas.

De inmediato se solicitó la intervención de los bomberos de Betanzos y también se movilizaron a agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil.

Debido a las llamas el tejado de la nave, que pertenece a la empresa Cosméticos Anfer, colapsó. Además el fuego alcanzó una nave contigua de Hornos Lamastelle provocando daños parciales y el derribo de un muro lateral.

Arde de madrugada una nave en Bergondo (A Coruña). Cedida

A primera hora de la mañana, según información del 112, el incendio estaba ya controlado y sin riesgo de propagación. Por el momento se desconocen las causas del incendio