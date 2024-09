Cambios en el Gobierno de Carral (A Coruña): revocan las competencias al concejal Bello

La alcaldía de Carral (A Coruña) comunicó este miércoles "a decisión de revocarlle as competencias que tiña delegadas" al concejal de Cultura, Deporte, Xuventude e Protección Civil, Francisco Bello, aclarando que el grupo municipal Alternativa dos Veciños "non cesou a ningún concelleiro do grupo político municipal ao que pertencemos".

Con ello, el regidor del municipio, Javier Gestal, ha querido aclarar en un comunicado la información que fue difundido en los días anteriores, en los que se hablaba de un cese del concejal, aclarando así que Bello "segue formando parte do partido político de Alternativa dos Veciños e do grupo municipal de Alternativa en Carral".

Asimismo, esta anulación de sus competendias se debe a la "pérdida de confianza" en el concejal por parte del gobierno local, entre otras cosas, afirma el alcalde, por "á súa negativa a participar nas reunións de Goberno que se celebran semanalmente cos compañeiros e compañeiras para coordinar aqueles asuntos que atañen aos membros do Goberno para unha axeitada xestión do Concello". Pero también, "ao seu comportamento nos últimos tempos dentro do grupo, actuando sen acatar as directrices da alcaldía e os acordos do Goberno".

El regidor apunta así que, actualmente, el edil relevado sigue formando parte del grupo municipal, pero sin pasar por alto "que era o concelleiro que máis cobraba da corporación, na que, por certo, outros membros do Goberno con competencias non perciben retribución".