Dimite el concejal de Cultura y Deportes de Cambre

El concejal de Cultura y Deportes de Cambre, David Saborido, ha renunciado a su acta de concejal para pasar más tiempo con su familia. El edil informó a su formación política de la decisión el pasado 19 de agosto. Argumentó "motivos personales" tales como pasar más tiempo con su hija.

"Quiero dedicar más tiempo a mi hija, verla crecer y no perderme momentos que no volverán. En esta vida lo importante es ser feliz, solo siendo feliz, uno puede aportar lo mejor de sí. Por eso, creo que es el momento de dejar la primera línea política y dejar paso a otro concejal que venga con fuerzas para asumir esta concejalía que tanta dedicación y esfuerzo requiere", explicó el ya exconcejal.

Unión por Cambre, formación a la que seguirá vinculado, sustituirá a Saborido por Óscar Barrientos, que tomará posesión en el pleno extraordinario de septiembre.

El presidente de Unión por Cambre, Óscar García Patiño, agradeció ante la asamblea la labor desempeñada por el edil de O Temple al frente del área de Cultura, Deportes y Juventud, en un momento "muy complicado".

"En UxC demostramos una vez más que somos diferentes. No estamos aquí para vivir de la política, estamos aquí porque queremos trabajar por Cambre, porque nos hace feliz trabajar para nuestros vecinos y vecinas y cuando alguno de nosotros no nos sentimos bien cada día al levantarnos, ni somos felices siguiendo en la primera línea política, damos un paso atrás en aras del interés general de Cambre. Nosotros no nos aferramos a los cargos. Cuando lo mejor es dimitir, lo hacemos", aseguró el exalcalde de Cambre.