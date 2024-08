La dueña del bar arrasado por un vehículo en A Coruña: "Si un coche acelera, me quedo temblando"

Fue uno de los sucesos más sonados de A Coruña en lo que llevamos de mes de agosto. El día 10, un coche arrollaba un bar de Os Mallos tras una discusión entre varias personas. El hombre fue puesto en prisión provisional acusado de varios delitos, entre ellos el de homicidio en grado de tentativa.

Este jueves tienen lugar las primeras declaraciones testificales, así como la vista de ratificación de la prisión provisional del acusado, tal y como ha confirmado la defensa del local. El abogado Adrián Borrajo declaraba esta mañana los medios que "entendemos que se cumplen los requisitos y vamos a pedir que se mantenga esta situación de prisión provisional". El letrado ha confirmado que las personas que se encontraban en el momento del suceso sufren lesiones, pero no de gran magnitud.

Por su parte, la dueña del local también ha atendido a los medios, afirmando que tiene "dolores musculares" y que no se siente "muy bien", estando pendiente de una resonancia. Los daños no han sido solo físicos, ya que asegura que "tengo miedo de cruzar un semáforo, si un coche acelera me quedo temblando solo por escuchar el ruido del coche".

La propietaria tiene "miedo de que salga hoy" el acusado en libertad y que no le sea prolongada la prisión provisional. Ante esta posibilidad, ha comunicado que va a pedir "la orden de alejamiento para mí y para el local", esperando que el resto de testigos del suceso procedan de la misma manera que ella. Su gran esperanza es que el hombre "coja bastantes años de cárcel" y ella "pueda arreglar el local", que tiene "destrozado". "No puedo trabajar, es el sitio que me da de comer y me paga el alquiler", explicaba.