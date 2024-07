El sol se asoma en A Coruña: un rayo de luz de cara al fin de semana

Mediados de julio y todavía son muchos los coruñeses que no han pisado la playa, sin embargo, este fin de semana es el momento, así que no lo desperdicies. A Coruña ha amanecido soleada después de toda una semana en la que no se ha visto el sol y en la que la lluvia ha sido la protagonista principal.

A pesar de que la jornada de este viernes será fría para la época del año en al que nos encontramos, con temperaturas máximas de 20 grados, el fin de semana parece que viene más cálido.

Así ha amanecido A Coruña este viernes: con sol. Las lluvias darán una tregua en la ciudad de cara al fin de semana y hoy se esperan máximas de 20 grados. pic.twitter.com/ND5lmN1NKD — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) July 12, 2024

Según la predicción de MeteoGalicia, el sábado el mercurio subirá hasta los 23 grados, lo mismo para el domingo. El cielo se mantendrá entre nuves y claros, pero sin presencia de agua a la vista.