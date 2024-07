El Concello de Oleiros (A Coruña) denuncia que "continúa el caos" en el servicio de transporte

El Concello de Oleiros (A Coruña) denuncia que "continúa el caos e os abarrotamentos de pasaxeiros" en el servicio de transporte público en el municipio herculino.

Indican que la Xunta sigue sin resolver los "graves problemas" creados en el transporte desde los cambios realizados. De hecho, confiesan que la situación ha llegado al límite de que, en el día de ayer, se produjera "unha avalancha" al montar en el autobús de Entrexardíns, en A Coruña.

Desde el Gobierno local insisten en que, dada la demanda de usuarios, "incrementada no verán pola afluencia de persoas ás praias", no se eliminen frecuencias y líneas, como dicen que han hecho. Así ver "incomprensible" que no se permitiera la extensión de los buses urbanos de A Coruña hasta Santa Cristina.

"A cidadanía tamén está a denunciar que se producen numerosos retrasos e que hai buses que non chegan a pasar. En cambio, noutras ocasións pasan dous seguidos", señalan en un comunicado.

Vecinos de Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Liáns e Perillo coinciden en que se están viendo en la obligación de dejar de usar este servicio."É unha vergoña que despois de dúas semanas denunciando esta situación por parte do Concello e de centos de cidadáns aínda non se obrigase á concesionaria do servizo a recuperar as frecuencias e liñas eliminadas na súa totalidade", concluyen fuentes municipales.