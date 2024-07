Aprueban la moción en el pleno de A Coruña para instar a Rey a retirar la Portavocía de Lage Tuñas

Queda aprobada la moción de censura presentada este jueves en el pleno municipal de A Coruña en la que el grupo popular herculino instaba a la alcaldesa Inés Rey a retirar la Portavocía del Gobierno municipal a José Manuel Lage Tuñas "por haber mentido en el Pleno municipal del 11 de abril de 2024 a todos los coruñeses".

Una moción que viene dada tras revisar los expedientes urbanísticos relacionados con el inmueble ubicado en Avenida del Ejército, 96, 1º, propiedad del Portavoz del Gobierno municipal y concejal, José Manuel Lage Tuñas, y considerar que se habían realizado obras en el inmueble sin licencia, siendo este concejal en ese momento del Área de gestión de Economía y Planificación urbana. Algo que el presidente popular herculino, Miguel Lorenzo, dice no considerar "ético".

El Grupo Popular acusaba así a Lage de haber mentido en el pleno celebrado el 11 de abril, donde la oposición mostró un informe de la Policía Local en el que se demuestra que se estaban realizando obras en el inmueble antes de recibir el premiso para hacerlo. "José Manuel Lage Tuñas, negó en reiteradas ocasiones que se hubiesen realizado dichas obras y, por tanto, mintió en otras tantas ocasiones a todos los coruñeses y a sus representantes en la Corporación municipal en su intervención pública", recordaba Miguel Lorenzo esta mañana.

"¿Considera usted (a la alcaldesa Inés rey) que Tuñas mintió con la evidencia de que había hecho obras en su propiedad y, si es así, que ese comportamiento del señor Lage entra dentro de los parámetros de actitud de un responsable público que usted exige a todos sus concejales", declaraba Miguel Lorenzo durante su compadecencia en el pleno.

"Calumniar y difamar"

Ante esto, Lage Tuñas acusó a al presidente popular herculino de "calumniar e difamar" a su persona, así como de realizar un "ataque personal". "Todo vai quedar retradado no momento no que finalicen as obras", relata. Todo ello al explicar ante el pleno que no se ha realizado ninguna reforma en el inmueble, y que en el momento en el que se lleven a cabo "e se rematen as obras de mellora", "Lorenzo estará convidado a asistir aos traballos de mellora", momento en el cual espera "que pida disculpas".

Votos a favor

El BNG por su parte votó también a favor de esta moción de censura, tras declarar Francisco Jorquera que su grupo "foi o primeiro en solicitar o expediente e explicacións a Lage". "Consideramos que o señor Lage non era o apropiado para responder ao cargo de infraestructura", declara el presidente del Bloque nacionalista en A Coruña.

Dicho esto, denuncian que el primer teniente de alcaldesa "cometeu irregularidades, xustificacions insuficientes, consideramos que se deben asumir responsabilidades".