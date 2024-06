“Me atropellaron, fue una bicicleta que vino en dirección prohibida, me hizo caer y me destrozó el codo. Durante un año no pude tocar la guitarra. Estaba de vacaciones con mi padre y aquello me hizo sufrir mucho. Soy diestro, pero para la guitarra hacen falta las dos manos. Pude teclear poco a poco en el ordenador, con la mano izquierda, y así fue cómo volví a escribir las letras de nuevo. Luego recuperé movilidad en la mano, pero la del codo nunca lo haré, hasta el punto de que me he quedado con un treinta por ciento de discapacidad en esa articulación”.

Conviene saber, como dice la letra de una de sus canciones más conocidas, que sin embargo Marwan gestionó esta circunstancia de un modo provechoso: ahora baila más que nunca en sus conciertos. “Eso es verdad que ha hecho que salga un showman que yo no conocía. Siempre estaba de pie tocando con la guitarra: ahora bailo, salto, casi estoy a nivel expresivo más cerca de Mick Jagger que de Silvio Rodríguez (sonríe), conjugando esa canción de autor muy pura con otra un poco más cañera, pop o reggae. Me encanta porque siempre he sido muy payaso y ahora siento que me expreso también con el cuerpo, antes solo lo hacía con la voz. No conozco a ningún otro cantautor que haya hecho esto. Se rompió algo y rompo algo. Me han quitado el deporte porque ya no puedo jugar al baloncesto o al pádel. Pero puedo bailar”.

P.-¿Cómo fue su recuperación?

R.-Pues en el Hospital 12 de Octubre, ¡sanidad pública siempre! Durante mucho tiempo estuve intentando crear y sin hacerlo, tenía tiempo, todo el del mundo, pero fui incapaz de escribir una sola línea. Cuando estás encerrado en el ‘por qué’, siempre me ha parecido muy difícil crear.