El doctor García, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Toledo, y su equipo llevan dos décadas midiendo la fragilidad a través del Estudio Toledo Envejecimiento Saludable -ETES, por sus siglas- junto a la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo hacen con una escala que va del 0 al 50. En el 0 los robustos, a partir de 25 frágil y con 50 puntos fragilidad extrema. Pero, ¿cómo se barema? Y, sobre todo, ¿para qué? Entre las respuestas, que conoceremos en este reportaje, una buena noticia: la fragilidad se puede revertir y con ello, retardar e incluso evitar enfermedades degenerativas como el tan temido alzhéimer.

El doctor García codirige junto a Leocadio Rodríguez Mañas, su homólogo en el hospital Universitario de Getafe, el ETES. El trabajo se realiza en colaboración con la facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM- Universidad de Castilla-La Mancha. Porque el deporte juega, como la nutrición, un papel clave a la hora de revertir la fragilidad.

Se trata del mayor estudio científico realizado sobre este tema, en el que España es pionera en el mundo, con el Observatorio de Toledo a la cabeza. Por él han pasado ya más de 2.500 personas de 55 a 100 años y entre sus puntos fuertes destaca, precisamente, que se desarrolle junto a investigadores de Ciencias del Deporte. El macroestudio indaga en la fragilidad como principal causa de muchas de las complicaciones que aparecen a partir de los 65 años y cómo hacer más deporte y adquirir una mayor masa muscular puede evitarlas.

En este sentido, a la hora de hablar de Fragilidad con mayúscula, todas las etapas de la vida son clave. Desde la infancia a la adolescencia y la madurez. Todo influye a la hora de prevenirla, explican los investigadores. Por eso, el término se perfila como un concepto esencial en medicina.

EL ESPAÑOL | Porfolio ha recorrido las instalaciones universitarias de la investigación en el Campus de la Fábrica de Armas de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha y se ha sometido a algunas de las pruebas clave para medir la fuerza física y, por tanto, la fragilidad.

Pero ¿qué es realmente la fragilidad? Lo primero, al diccionario. En el de la Real Academia Española se define frágil, en su segunda acepción, como "débil, que puede deteriorarse con facilidad". Se aporta un ejemplo de su uso: "Tiene una salud frágil". La frase es tan antigua como genérica, pero encaja como anillo al dedo al hablar del macroestudio de Toledo. Le preguntamos a Francisco José García.

Pregunta.- Doctor, ¿cómo se define la fragilidad?

Respuesta.- Es más difícil definirla que verla. La reconoces cuando ves una persona frágil, cuando tienes a alguien que se mueve de forma lenta, que ha disminuido su actividad, que ha perdido masa muscular. Ahora bien, decir que alguien es frágil es algo intuitivo. Aquí nadie le ponía el cascabel al gato. Lo hizo, en 2001, Linda Fried, de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, estableciendo los cinco criterios básicos para medir la fragilidad.

P.- ¿Cuáles son?

R.- Básicamente, la fuerza de la mano dominante, la velocidad de la marcha, el equilibrio, el ejercicio que se hace diariamente a partir de los 65 años y la masa corporal.

El estudio ETES tiene muy en cuenta estos cinco puntos, pero, a la vez, ha desarrollado sus propios ensayos, combinando equipamiento médico y deportivo. Los participantes se someten a pruebas que se realizan en diferentes días, de fuerza y resistencia, pero también a resonancias, análisis de sangre, así como al seguimiento de sus hábitos diarios. El estudio incluye, por ejemplo, visitas en sus casas para conocer detalles del día a día.

Más de 2.500 personas, unas 250 al año, han sido analizadas minuciosamente, con exhaustivos seguimientos, para conocer mejor cómo afecta la fragilidad al envejecimiento. "La cantidad de personas analizadas es totalmente revolucionaria, nadie había hecho un estudio de tal magnitud, con tanta complejidad, se trata del primer estudio poblacional: se ha tomado a la ciudadanía de Toledo para estudiarla", señala, con orgullo, el doctor García.

De hecho, el ETES no es solo un estudio, sino "un conglomerado de estudios que sirve para contrastar biomarcadores". Hasta el momento se ha estudiado a personas de 50 a 100 años en diferentes fases. "Ahora estamos centrados en el intervalo de mediana edad: de 50 a 55 años, diferenciando entre obesos, sedentarios y físicamente activos, para averiguar cuál es la relación entre la fragilidad y el envejecimiento vascular y las alteraciones cognitivas".

"Nos importa mucho el alzhéimer, como todas las enfermedades que producen una discapacidad", explica el doctor García. Porque el objetivo, en una sociedad como la española donde la esperanza de vida supera los 85 años, debe ser vivir bien todos los años posibles. Su afán es saber cómo: "¿Cuáles son los factores que hacen que a los 80 años no seas dependiente?".

El doctor tiene ejemplos cercanos: "Mi madre tiene 88 años. Sufrió un infarto de miocardio hace unos años: vive sola y sale a la calle todos los días. Eso es lo que me interesa. Personas que a su edad tienen una vida autónoma". Lo repetirá una y otra vez a lo largo de nuestra visita. Lo lleva en el nombre de su estudio: envejecimiento saludable.

Para envejecer de la mejor forma, explica el doctor, nada mejor que mantener a raya la fragilidad. Evitarla permite retardar dependencias e incluso afecciones como demencias, aunque la partida se juegue con las cartas marcadas por la genética. "Lo genético es el 25%, la fragilidad explica el 50% del deterioro cognitivo", apostilla. El doble. La parte buena, como anunciábamos al principio de este reportaje, es que, si bien la genética no se puede cambiar, la fragilidad sí. Sin necesidad de tratamientos carísimos ni invasivos.

Lo tiene claro el doctor y lo tiene clarísimo Luis Alegre, catedrático y doctor en Ciencias del Deporte e investigador en el Estudio Toledo. "Cuando haces actividad física, activas los músculos y activas el cerebro. Cuando no haces actividad física, el funcionamiento cerebral no es el óptimo", recuerda. "El deporte es la polipíldora: reduce en un 30% la aparición de cáncer y demencias, hasta un 40% la depresión…" Lo confirma el doctor García: "Es así, el ejercicio es la mejor vacuna contra el alzhéimer. Ayuda incluso a que, si va a aparecer, lo haga más tarde: el ejercicio físico incrementa el crecimiento neuronal, aumenta la plasticidad neuronal".

El doctor García se ha aplicado su propia medicina. Hace unos años sufrió un pequeño infarto de miocardio, recuerda. "Antes hacía algo de ejercicio, pero digamos que de forma fluctuante y además estaba más rellenito. Ahora corro unos 20-25 kilómetros a la semana, entre 5 y 8 kilómetros en cada carrera. Puede chocar que tras un pequeño infarto haga actividad física. Pero, siguiendo las recomendaciones de mi cardiólogo y de los expertos de Ciencias del Deporte, me encuentro mucho mejor y minimizo mi riesgo".

A sus 64 años y cubierto el corpore sano, su mens está ocupada en la investigación. No tiene planes de dejarla. "En cuatro o cinco años, estaremos en situación para poder a estudiar a gente más joven e indagar qué influye en el desarrollo de la fragilidad", desvela.

De momento, tras más de 20 años de estudios, el estudio ya maneja una conclusión clara: el 25% de los mayores de 65 años son frágiles. Un dato más que relevante, cuando este aspecto es uno de los que más influye a la hora de hablar de riesgo de mortalidad, hospitalización, enfermedades vasculares, demencias y cáncer.

La máscara mide el oxígeno consumido y el casco, la actividad arterial del cerebro. Sara Fernández

Prueba de esfuerzo

Los diferentes equipos y la maquinaria de la que dispone el ETES está preparada para todas las edades, así que accedemos a hacer una de las pruebas de esfuerzo.

Estamos en uno de los despachos destinados a la investigación. Miguel es doctorando y forma parte del programa en el que hay más de 20 investigadores: se encarga de las mediciones.

Para subirme a la bicicleta, primero el electro. ¿Cuánto va a durar? Tengo que ir al máximo, así podrán medir parámetros de fortaleza física. Llevo los cables del electro, una máscara que mide el oxígeno que uso y un casco que mide la actividad arterial de mi cerebro. La bicicleta cada vez ofrece más resistencia. Dado que estoy por debajo de los 50 años, quiero dejar el pabellón alto. Lo consigo no sin esfuerzo. Pero, me cuenta el doctor García, a quienes sus compañeros llaman Franjo, no todo el mundo lo supera. "A veces nos encontramos con gente que no sabe que tiene algún tipo de problema que ellos mismos desconocían", explica.

Además de sus sistemas de medición en la Universidad, los investigadores han desarrollado una aplicación que cualquiera puede descargarse el móvil. Se llama Power Frail. Incluye una de las pruebas estrella del programa: medir la potencia muscular en personas mayores. Sentarse y levantarse de una silla. La sencilla prueba es el mix perfecto entre la Geriatría y las Ciencias del Deporte. El tiempo que te lleve hacerlo 30 veces puede ayudar a determinar en qué estado físico te encuentras. Se encarga de ella el investigador Iván Baltasar.