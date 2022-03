La Real Academia de la Lengua define "pádel" como "un juego entre dos parejas, muy parecido al tenis, pero que se juega entre cuatro paredes y en el que la pelota se golpea con una pala de mango corto". Las cuatro paredes son importantes y no sólo para el juego, sino porque precisamente ahora este deporte se encuentra en una situación de rebote constante con amenazas a los jugadores de multas de 25 millones de euros, demandas en la Comisión Europea por "abuso y monopolio" y cantos de sirenas desde Qatar con premios que superan los 525.000 euros por un solo torneo si rompen sus contratos.

Toda una guerra que tiene ya fecha para la próxima batalla: el 28 de marzo, cuando arranca el torneo de Doha; y un campo de lucha previa: el Open de Vigo, que se está celebrando este fin de semana y que tiene a todos los deportistas con las palas en alto, y no sólo para firmar puntos espectaculares. "Seguimos jugando por el respeto a los aficionados", han escrito varios participantes.

Para los que no son tan aficionados al pádel habría que presentar primero a los protagonistas del culebrón que amenaza con explotar la burbuja que ha supuesto este deporte que, sólo en España, cuenta con más licencias federativas que el hermano mayor, el tenis: 96.872 al cierre de 2021, un 28% más en sólo 12 meses. Y ahí nunca están todos los que juegan...

World Padel Tour (WPT)

Es el circuito internacional de pádel más importante hasta ahora. Lo controla la empresa española Setpoint Event S.A., filial de la cervecera Estrella Damm, y lleva desde 2013 organizando torneos por distintas ciudades de España y fuera de ella. Los jugadores que participan van sumando puntos para conseguir llegar al Máster Final, una cita a la que sólo acuden las ocho mejores parejas con el objetivo de convertirse en número 1 mundial.

La empresa tiene un contrato de exclusividad con los 100 mejores jugadores del mundo que obliga a los 20 primeros del ránking a jugar solo sus torneos, y a los otros 80 a tener que consultarles cualquier presencia alternativa, y nunca puede ser una semana antes o después de una cita WPT. Esta cláusula de exclusividad, que expira con el contrato en 2024, es la que ha sido denunciada ante la Comisión Europea por parte de los jugadores, que quieren "libertad de decisión" en sus carreras.

Los jugadores

Aunque parezca mentira no son los reyes del cuento sino la princesa o el príncipe que tiene varios pretendientes y una libertad limitada para elegir. Como ya hemos dicho, todos los importantes tienen un contrato con WPT en exclusividad hasta 2024. El pasado mes de octubre, la mayoría de los jugadores se unieron para crear una nueva asociación, PPA (Professional Pádel Association), en la que ya anunciaban que no estaban contentos con las condiciones actuales y que buscaban mejorar el circuito con "una mayor capacidad y trascendencia tanto a nivel jurídico como económico de forma similar a como sucede en otros deportes".

Esta nueva asociación defiende que los jugadores tengan libertad para participar en el circuito paralelo de Doha y se ha unido a la Federación Internacional de Pádel (FIT) en la denuncia ante la Comisión Europea por "abuso y monopolio" en virtud de los artículos de la legislación europea 101 y 102.

Premier Padel

El tercero en discordia es un circuito alternativo auspiciado por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Qatar Sport Investments (QSI), es decir, la compañía de Nasser Al-Khelaifi, el multimillonario dueño del PSG, miembro de la UEFA y presidente de la Federación de Tenis de su país. El qatarí quiere crear un circuito que este año ya dispute hasta 10 torneos por todo el mundo, cuatro de ellos de categoría grand slam, que arrancaría con el Major de Doha. Sin embargo, todavía no hay un calendario ni una hoja de ruta porque todo se está montando a marchas forzadas, "a base de talonario incluso", según explican fuentes del circuito. Este Qatar Ooredoo Major 2022 cuenta con 123 parejas inscritas de 19 países diferentes, un récord en la historia del pádel, según los organizadores.

EL CONFLICTO

El pasado 17 de febrero, la Federación Internacional de Pádel anunciaba las fechas, el nombre y el lugar elegido para iniciar su nuevo circuito: Premier Padel. Los rumores eran constantes y, según fuentes próximas al proyecto, las conversaciones también: sobre todo entre jugadores y FIP.

Desde la celebración del Mundial en Doha el pasado mes de noviembre, donde España consiguió hacerse con la victoria frente a Argentina, los jugadores, la Federación Internacional y Qatar Sport Investment venían hablando de la posibilidad de crear un circuito alternativo a World Padel Tour que incrementara los beneficios de los jugadores en un deporte que mueve muchísimo dinero, sobre todo en los últimos años.

Este circuito organizaría "10 torneos en 2022, otros 10 en 2023 y, a partir de 2024, 25 torneos Premier Padel en todo el mundo", según fuentes del propio proyecto.

Sin embargo, desde que se anunció que el Major de Doha sería del 28 de marzo al 2 de abril, los rumores se han convertido en un intercambio de burofaxes, denuncias y "amenazas" de WPT de, al principio, 500.000 euros de multa por jugador si se atrevían a ir a Qatar.

La respuesta de la asociación PPA y la Federación Internacional de Pádel no se hizo esperar y el pasado 23 de febrero denunciaron a Setpoint Events, la organizadora de World Padel Tour, ante la Comisión Europea por un incumplimiento de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, por "abuso de posición dominante" y "falta de competencia", como confirma Alejandro Villaverde, abogado de la asociación de jugadores, a EL ESPAÑOL | Porfolio.

El pasado 23 de marzo, a sólo cinco días de que comience el torneo de Doha y habiéndose hecho público por parte de los mejores jugadores del pádel su deseo de participar en Premier Pádel, WPT contraatacó con dos demandas ante el Tribunal de Arbitraje en las que reclama 25 millones de indemnización a los 100 primeros jugadores del ránking: 12,5 millones de euros a los 20 primeros y otros 12,5 millones de euros a los otros 80 por "daños y perjuicios causados" al romper esa exclusividad y disputar otro circuito.

"No hay huevos a poner una demanda en mitad del torneo de Vigo de 25 millones a los jugadores por querer ejercer su profesión en libertad. - ¿Qué no? Sujétame el cubata", ironizaba en Twitter Paquito Navarro, uno de los mejores jugadores del mundo y miembro de la asociación PPA, tras conocer la demanda.

Otros nombres destacadísimos de este deporte se fueron sumando: Alejandro Galán, Fernando Belasteguín, Juan Lebrón, Martín Di Nenno, Sanyo Gutiérrez o Pablo Lima, entre otros muchos que llenan la lista de los mejores del mundo.

"Desde la asociación entendemos que los contratos que tienen los jugadores con WPT son un desastre, pero la estipulación que viene en los artículos 13 y 14 de la exclusividad absoluta de los 20 primeros jugadores y los block out de siete días para el resto no son ajustados a Derecho porque contravienen la normativa europea en términos de monopolio y competencia. Además, no sé cómo pueden hacer una valoración de un incumplimiento de la exclusividad en 25 millones de euros cuando no se les ha caído ningún espónsor, acuerdo comercial o broadcast. ¿Cómo pueden demostrar que los jugadores están provocando un perjuicio y cómo lo cuantifican?", insiste el abogado Alejandro Villaverde.

WPT no ha querido hacer declaraciones, pero los jugadores aseguran que su posición merma la libre competencia puesto que "no están permitiendo a un tercer organizador tomar parte del mercado ya que en la confección que hacen del calendario solo quedan 68 días disponibles a lo largo del año para poder hacer torneos y son todos en verano y navidades".

"Que no esté el tenis detrás" "Nosotros como federación en circuitos profesionales no podemos intervenir". Así contesta José Luis Amoroto, presidente de la Federación Madrileña de Pádel si se le pregunta por el conflicto. Lo único que le da miedo, como a otras federaciones, es no haya "un proyecto de tenis para quedarse con el pádel". "Este nuevo circuito viene acompañado de Al-Khelaifi, que es el presidente de la Federación de Tenis de Qatar, junto con la Federación Inglesa de Tenis, con la francesa, la italiana y además ahora ha entrado en la asamblea la australiana". Según Amoroto, la FIP todavía no se ha posicionado públicamente sobre este tema, "y es tan sencillo como decir en público que el tenis no está detrás de esto". El presidente recuerda el caso de fútbol sala cuando empezaron a subir las licencias y empezó a ganar popularidad: "La Federación Española de Fútbol decidió auspiciarlo para ayudarle a crecer y luego fue mentira. Se dejó crecer hasta donde quisieron para no hacerle sombra".

"Una liga privada"

Ese tercer organizador, Qatar Sport Investments, asegura que "este proyecto fue impulsado por los jugadores" e insiste en que "World Padel Tour es una liga privada que ha monopolizado el pádel en la última década, prohibiendo a los jugadores participar en otros torneos y, además, rigiéndose por normas totalmente ajenas a la Federación Internacional de Pádel, algo totalmente inusual en el mundo del deporte".

"Los 100 mejores jugadores lo exigieron, fueron ellos, representados por la Asociación de Pádel Profesional (APP), quienes querían romper con el régimen de monopolio implantado por el World Padel Tour (WPT)", explica a Porfolio un portavoz de Premier Padel.

De hecho, por ahora sólo dos de las mejores 20 palas son las únicas que han dicho no al torneo qatarí y no por fidelidad a WPT. Agustín Tapia y Miguel Lamperti, actuales números 6 y 19 del ránking mundial, han visto como su marca patrocinadora, Nox, precisamente uno de los espónsores principales del circuito español, no les ha permitido participar en el Major a pesar de que en un primer momento sí aparecieron como inscritos.

En las demandas que ha presentado, WPT también pide al tribunal la posibilidad de rescindir el contrato que tiene con los jugadores "para el caso de revelarse imposible su cumplimiento o para el caso de que, por las circunstancias venideras, se frustrara definitivamente la finalidad del contrato". En ese caso, los jugadores tendrían que "satisfacer a la demandante los daños y perjuicios causados, que provisionalmente se cifran en un máximo de 12,5 millones de euros".

Sin embargo, el abogado de los deportistas insiste en que salvo la prohibición de WPT a los jugadores para que participen en Doha, "no existe otro problema" con el circuito que justifique romper el contrato: "Los jugadores están cumpliendo los compromisos de WPT. Ahora mismo están jugando en Vigo, pero cuando no tienen un compromiso con WPT tienen que tener la capacidad para jugar otras pruebas". "Solo queremos trabajar libremente", como insistía Fernando Belasteguín, la leyenda de Pehuajo con más de dos centenares de títulos a lo largo de su carrera, en su página de Instagram.

"La situación que estamos viviendo es una desgracia para el pádel porque crea mucha incertidumbre"

Y, según explica el portavoz de los deportistas, es justo lo que ocurre la próxima semana, que no hay un torneo WPT porque lo que está agendado "es el Challenger de Getafe que lo organiza una empresa diferente, Ultimate Padel Company, con la que los jugadores no tienen ninguna obligación contractual".

Todo el mundo del pádel tiene ahora la mirada puesta en Qatar y en los tribunales (por ese orden). Fuentes del circuito dan por hecho que los jugadores se van a presentar en Doha y la resolución del tribunal puede retrasarse hasta el mes de noviembre. Las mejores palas apuntan a que decisiones previas de la Comisión han fallado a favor de los deportistas cuando se ha denunciado abuso de poder y monopolio, como ocurrió con la Federación de Patinaje sobre Hielo, pero no entienden la "agresividad" de la respuesta del principal circuito de pádel hasta ahora.

"La situación que estamos viviendo es una desgracia para el mundo del pádel porque está creando mucha incertidumbre en marcas, en el aficionado y a los jugadores les disgusta mucho, pero entienden que tiene que prevalecer su derecho a poder trabajar. Los jugadores están para construir un mejor deporte, con WPT o sin él, dependerá de ellos. A día de hoy, todo parece indicar que no va a ser así, por la agresividad con la que lo están haciendo", añade Villaverde.

Gemma Triay, en el Open de Vigo que se está celebrando este fin de semana. WPT Sin chicas pero 5 veces más en premios Premier Padel asegura que está en conversaciones con las jugadoras para incorporarlas también al circuito, aunque ni van a jugar en Doha ni, que se sepa, a participar en la siguiente cita. Con WPT les costó años conseguir jugar en las mismas pistas y sólo en esta temporada tienen los mismos premios y acuden a los mismos torneos que ellos. Lo que sí se conoce es el premio que recibirán los chicos que vayan ganando partidos en Doha. Frente a los 112.000 euros que puede repartirse en un máster de WPT, Qatar Sport Investments pone sobre la pista 525.000 euros, casi cinco veces más que en el circuito de la empresa española. Otra de las novedades este año de WPT es el acuerdo con Movistar para ver los partidos bajo pago, frente al tradicional canal de Youtube en el que era habitual ver cualquier cita desde cuartos de final. Es curioso que Premier Padel todavía no haya anunciado dónde se podrán ver en España los partidos de su torneo. En Alemania, Reino Unido e Italia, entre otros, será Sky la que los emita.

¿Deporte olímpico?

Premier Padel aún no ha anunciado cuál va a ser la segunda cita después de Qatar. De hecho, eso es precisamente lo que levanta sospechas de si están preparados o no para hacerse cargo de un circuito entre los sabios de este deporte. Sin embargo, ellos reclaman para sí ser el "único circuito oficial de pádel".

"Es importante destacar que Premier Padel es el único circuito oficial de este deporte, ya que está bajo el gobierno y la regulación de la FIP, y se beneficia del sistema de clasificación oficial de jugadores de la FIP, además de estar bajo los auspicios de la comunidad deportiva internacional, incluido el Comité Olímpico Internacional (COI). Desde el punto de vista de la gobernanza, los representantes de los jugadores que participan en el circuito oficial de la FIP forman parte de varios comités que contribuyen directamente a dar forma al futuro de su deporte".

"Lo ideal es que todos se llevaran bien", se les ha escuchado estos días a muchas personas próximas a las federaciones regionales y, de hecho, algunos jugadores hablan de crear un ránking de puntos único en el que se pudieran combinar citas de WPT con Premier Padel e incluso con APT Padel Tour (otro circuito más minoritario).

Sería una fórmula parecida al sistema de ATP del tenis profesional en el que los jugadores podrían decidir a qué cita presentarse para ir sumando puntos y mejorar su clasificación. Esta organización más global, además, sería un extra de cara al sueño del mundo del pádel que, aunque no se nombre en esta guerra, está en cada pelota que se juega: ser olímpico.

De hecho, uno de los puntos fuertes del proyecto de Premier Padel y el respaldo de la FIP es la posibilidad de que el pádel entre en las quinielas ser deporte olímpico. En una entrevista reciente, Alejandro Galán se manifestaba en este sentido y decía que crecer bajo el paraguas de la FIP iba a aumentar las papeletas para ganarse luchar por las medallas. Por ahora el fuego está fuera del pebetero.

