"Soy Malik Obama, republicano registrado y voy a votar a Trump". Con este escueto mensaje en X (antes Twitter), el pasado 4 de septiembre, el medio-hermano mayor del expresidente Demócrata Barack Obama, mostraba su apoyo total a Donald Trump.

No era la primera vez. El empresario keniano de 66 años con doble nacionalidad keniana-estadounidense se ha convertido, desde finales del segundo mandato de su hermano en la Casa Blanca, en su bestia negra y en la del Partido Demócrata, además uno de los apoyos más extravagantes –uno más– de la candidatura de Trump.

"Votaré por Trump. Ha construido un fantástico imperio empresarial y no veo por qué no puede hacer lo mismo por el país", dijo Malik, ataviado con su característica taqiyah –un gorro que usan los musulmanes–, en la misma línea, en una reciente entrevista con Fox News.

Medios como el citado, o el también tabloide republicano The New York Post se han aprovechado de la fama del apellido y de las ganas de hablar del empresario para atacar al expresidente del 'Yes We Can' y difundir las bondades de Trump de cara a la cita electoral del próximo 5 de noviembre.

Malik, cuyo nombre completo es Abon'go Malik Obama, ya dio su apoyo a Trump en 2016, después de haber aparecido en diferentes medios sacando los trapos sucios de la relación con su hermano menor. Entonces, en una entrevista en el citado periódico neoyorquino, ya se deshizo en elogios a Trump: aseguró que 'MAGA' ('Make America Great Again') "era un gran lema" y que le gustaba el republicano "porque hablaba desde el corazón".

En la misma entrevista también dijo que sufrió "una profunda decepción" con su hermano Barack, a quien tildó de "egocéntrico". Pero no siempre fue así: desde sus orígenes humildes en Kenia, ambos medios-hermanos (comparten padre) tuvieron una estrecha relación que incluso llevó a ambos a ser padrinos de boda el uno del otro.

Kenia y Hawaii

El economista Barack Obama, padre del 44º presidente de los Estados Unidos, tuvo a Malik en 1959 con su primera mujer, Kezia Obama. Malik se crió en Kogelo, una pequeña aldea del interior de Kenia cercana al Lago Victoria. Lo hizo, sobre todo, con su madre y abuela: el padre se marchó a estudiar con una beca a la Universidad de Hawái en Mānoa, cuando Malik apenas tenía unos meses.

Malik y Barack Obama, ataviados con vestimentas locales kenianas. null

En Estados Unidos es donde Barack Obama sénior conoció a la antropóloga de Kansas Stanley Ann Dunham, con quien tuvo en 1961 al que sería el primer presidente negro de la historia de EEUU. Entretanto, durante unas vacaciones, el errático padre de los Obama concibió también a Auma, la medio-hermana de Malik y Barack, ahora residente en Berkshire (EEUU).

Mientras Barack se criaba en Hawaii con su madre y sus abuelos maternos (su padre volvió a Kenia cuando él sólo tenía dos años), Malik lo hizo en una realidad bien diferente, en la polvorienta Kenia rural. Al regreso de su padre de EEUU en 1964, ambos se trasladaron a Nairobi, la capital. Allí, Barack sénior ejerció de director de la Agencia Keniana de Desarrollo Turístico. Pero la buena situación de la familia cambió drásticamente en 1971, cuando el padre falleció en un accidente de tráfico, fruto de los problemas con el alcohol.

Malik tuvo que salir adelante solo y sin apenas recursos. Estudió Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Nairobi y, en 1985, se trasladó a Washington. Aquel año, un joven Barack Obama, recién graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, viajó desde Chicago a la capital estadounidense para conocer al hermano mayor del que, hasta entonces, sólo había oído hablar.

La conexión entre ambos fue inmediata. En 1988, según contó en una entrevista en GQ, Malik se jactó de haber llevado a Barack por primera vez a su aldea keniana de Kogelo a conocer a sus familiares lejanos.

Barack prosiguió su carrera en el mundo del Derecho con estudios en Harvard, y Malik trabajó como contable en Washington para la Cruz Roja Americana, o empresas como Lockheed Martin y Fannie Mae. En 1992 fue el padrino de boda de Barack y Michelle Obama. La relación entre ambos hermanos fue viento en popa, llegando a su punto álgido en 2008, cuando Barack fue elegido presidente.

Hermano presidente

La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca puso a Malik en una situación privilegiada. Por aquel entonces dividía su vida entre la aldea familiar de Kogelo en Kenia y sus negocios en la zona de Washington y Maryland: tenía una tienda de electrónica, además de firmas de consultoría en contabilidad con clientes en ambos países. Malik también fundó en 2008 la Barack H. Obama Foundation en honor a su padre y se convirtió en el embajador oficioso de su hermano en Kenia.

Al mismo tiempo, la notoriedad de su hermano convirtió a Malik en objeto de odio por su religión y ascendencia. Fueron los mismos republicanos que le criticaban a él y a su Barack por su relación con el Islam y sus orígenes africanos quienes, muy poco después, en 2016, cerrarían filas con él por dar su apoyo a Donald Trump y por criticar a la presidencia de su hermano menor.

Antes que eso, la relación entre ambos durante el primer mandato presidencial se mantuvo cercana. Según dijo Malik en una entrevista con el Daily Mail en marzo de 2013, poco después de que Barack asumiera su segundo mandato, veía a su hermano al menos una vez al año, "cuando iba a la Casa Blanca a decirle 'hola'". "Es como ir a visitar un monumento nacional en funcionamiento, como el Smithsonian o Buckingham Palace. Pero [Barack] siempre está al otro lado del teléfono si quiero hablar", afirmó.

Los dos hermanos en el Despacho Oval. null

En la misma entrevista de 2013, Malik reconoció que eran "cercanos" pero que el uno no vivía "en los bolsillos" del otro. "No tengo que estar en cada gran fiesta. No he visto a Michelle hace bastante. La vi a ella y a las niñas en la última inauguración [de enero de 2013], pero estaban muy ocupadas y no pudimos hablar", aseguró.

De forma paralela, Malik intentó aprovechar el tirón del nombre de su hermano para lanzar su carrera política. A principios de 2013 se presentó como candidato a gobernador del estado keniano de Siaya, usando el eslogan "Obama aquí, Obama allá". Sin embargo, se estrelló con un insignificante apoyo de 2.792 votos, 140.000 papeletas por detrás del ganador.

Era cuestión de tiempo, sin embargo, que la relación entre ambos se deteriorara. El progresista Barack, criado en la élite de la Ivy League y forjado en los altos círculos del Partido Demócrata, no iba a tardar en chocar con un anticuado Malik, cacique en su tierra, hombre de negocios a la vieja usanza y de fuertes ideas conservadoras; opuesto, por ejemplo, al matrimonio igualitario o al aborto, además de tener fama de mujeriego. En este sentido, se publicó también que el mayor de los Obama había tenido hasta 12 mujeres y que había abusado verbal y físicamente de algunas de ellas, algo que él también ha negado.

Otro de los puntos de fricción más graves entre Malik y Barack fue cuando EEUU decidió intervenir militarmente con la OTAN en la Libia de Muammar Gadafi, en el contexto de la Primaveras Árabe. Según reveló Malik más tarde, intercedió ante su hermano para que hubiera una negociación y se evitara la guerra: Malik conocía personalmente a Gadafi y quiso salvar su cabeza. Trató de convencer a Barack para que hubiera un acercamiento, pero el entonces presidente denegó sus peticiones.

Hubo otros conflictos que abrieron la brecha entre ambos. Por ejemplo, la Fundación con el nombre del padre de ambos que impulsó Malik en 2008, sin el visto bueno de Barack, se cerró en EEUU 2011 al no haberse registrado y por mentir a las autoridades como organización exenta de tributación.

'MAGA'

En una incendiaria autobiografía publicada en 2020 y titulada Big Bad Brother from Kenya (Hermano Mayor Malo de Kenia), Malik Obama reveló otros detalles sobre su distanciamiento de Barack y posterior idilio con Donald Trump. En el libro, Malik señala a Barack por dejarle de lado tras su ascenso a la presidencia, le tilda de egocéntrico y relata que lo apoyó como presidente "hasta que se dio cuenta de que sólo pensaba por sí mismo".

En sus memorias, Malik también acusa al expresidente de no brindar apoyo financiero a su familia en Kenia, además de no cumplir con varias promesas hacia varios parientes ni de apoyar a su comunidad local. En este sentido, denunció que ambos tenían –al menos entonces–, algunos familiares que vivían en situación de pobreza en la zona rural de Kogelo, sin que la posición que ocupó Barack afectara en nada para cambiarla.

Malik también expica que se sintió "decepcionado" y "desilusionado" por las ideas progresistas de Barack; en especial, con sus políticas hacia el matrimonio gay y el aborto. Es por eso que, a finales de la etapa de su hermano en la Casa Blanca y con la victoria de Trump en noviembre de 2016, se declaró públicamente votante de Trump. Desde entonces, desenterró el hacha de guerra contra su hermano.

Barack y Malik Obama en el viaje que se conocieron, en Washington, 1985. null

En 2017, por ejemplo, tuiteó la imagen de un falso certificado de nacimiento (anterior a la constitución de la República de Kenia en 1964) con el fin de alimentar la teoría de la conspiración que sostenía que Barack Obama había nacido en Kenia y que, por tanto, no era ciudadano estadounidense.

Ahora, en la recta final de la pugna por la presidencia entre Kamala Harris y Donald Trump, Malik ha resucitado su faceta política. Mientras su hermano Barack se ha erigido en uno de los principales apoyos de Kamala Harris, Malik ha ido con todo contra ella y su partido.

A través de una serie de tuits, Malik ha criticado duramente a los 'demócratas' por sus políticas; de nuevo, sobre el aborto, el matrimonio homosexual, los cambios de sexo, la inmigración ilegal o el supuesto fraude electoral. También se ha dirigido al candidato a vicepresidente de Harris, Tim Waltz, como "Mr. Afganisthan", por su papel en esa guerra. Por último, declaró que iba a votar por Trump como votante registrado en Maryland.

Como agradecimiento a su apoyo público, Trump extendió una invitación a Malik para presenciar su tercer debate electoral antes del 5 de noviembre. De momento, tendrá que conformarse con encontrarse a su ídolo en otra ocasión, porque el candidato republicano ha declinado participar en más debates electorales, después de batirse ante Kamala Harris el pasado 11 de septiembre en la cadena ABC.